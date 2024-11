Tűzijátékokkal lőtték a rendőröket és a mentőket Manchesterben

A jelentések szerint több csoport is garázdálkodott a manchesteri Vine Streeten kedden délután, ezért a helyszínre mentek a a rendőrök és a tűzoltók is. Ekkor azonban többen a hatóságok ellenfordultak és tűzijátékokkal lőtték őket.

A rendőrség közlése szerint három, 16 és 18 év közötti fiút tartóztattak le erőszakos rendzavarás miatt, de további letartóztatások is várhatóak az ügyben

Megdöbbentő, hogy a tűzijátékokat fegyverként használják a hatóságok ellen, akik próbálják megőrizni a közösség biztonságát. Szerencsére senki sem sérült meg

– nyilatkozta a rendőrség vezetője.

Ahogy azt korábban megírtuk, Edinburgh lakói rettegtek, miután Halloween alkalmából egy fiatalokból álló banda tagjai tűzijátékkal vették célba a környék családi házait. A támadások október 31-én történtek Edinburgh Niddrie városrészében, a Hay Avenue-n, ami miatt a környéket le kellett zárni.

A helyiek azóta elmondták, hogy további támadásoktól tartanak és a folyamatos erőszakos támadások miatt többen el akarnak költözni a környékről.

Ez minden évben így van, és egyre rosszabb, őszintén szólva undorító. Néhány napja felgyújtották a körforgalmat is. A gyerekek sikoltoztak, én pedig kiabáltam a fiúknak, hogy takarodjanak innen.

- mondta egy helyi férfi.

Egy helyi nő elmondta, hogy a támadások óta biztonsági kamerát helyezett el az ablakában, hogy elriassza a potenciális támadókat.

Arról is beszámoltunk, hogy a brit Hull lakótelepen élők életét megkeseríti a környéken randalírozó, elvadult tinédzserekből és fiatal férfiakból álló banda. A helyiek szerint az éjszakák a legrosszabbak, azonban egyre több nappali támadás és lopás is előfordul a környéken. Egyes bandák üres üzleteket használnak kannabisz termesztésére Angliában.

Tavaly arról is beszámoltunk, hogy egy motoros banda járta hajnalban az angliai Wimborne utcáit és egymás után öntötték le az utcákon lévő autókat benzinnel, majd fel is gyújtották azokat. Korábban arról is írtunk, hogy egy brit bűnbanda elfoglalta egy Premier League-sztár otthonát, az épületben pedig kannabiszt termesztettek.