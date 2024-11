Rendőrökre támadtak és szennyvízzel locsolták le a városházát a tüntetők Újvidéken

Az újvidéki főügyészség közleménye szerint hat embert nyilvános eseményen elkövetett garázda magatartással, egy embert közvagyon megrongálásával, egy férfit szolgálatot teljesítő hivatalos személy elleni támadással, egy másikat pedig közveszélyokozással gyanúsítanak. A közlemény arra is kitért, hogy további gyanúsítottak ellen is folyik a nyomozás, azonosításuk folyamatban van, ugyanis Újvidéken erőszakos cselekmények és rongálások egész sora történt kedd este. A főügyészség felsorolása szerint az elkövetők kárt tettek a városháza épületében, illetve a Szerb Haladó Párt székházában, ahol a nemzeti lobogót is szétszaggatták, emellett több rendőrt is megtámadtak.

Közveszély okozása miatt keresik azt a férfit, aki egy tartálykocsival a városházához hajtott, majd az abban tárolt szennyvizet és fekáliát az épületre locsolta.

Az újvidéki tragédia helyszíne.

Fotó: AFP

A hivatalos becslések szerint a keddi újvidéki tüntetésen 22 ezren vettek részt. A megerősített rendőri jelenlét ellenére a tüntetők betörték a kormányzó Szerb Haladó Párt irodájának, illetve a városházának az ablakait, és megpróbáltak bejutni az épületbe, később a városháza egyik helyiségében tűz is keletkezett. A városházát vért jelképező vörös festékkel is megdobálták. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget.

A tüntetés szervezőinek követelései között szerepelt, hogy tartóztassák le a 14 emberéletet követelő tragédia felelőseit, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket, és mondjon le a szerb miniszterelnök, illetve Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter, illetve a szerbiai vasutak infrastruktúrájáért felelős vállalat azt közölte, hogy a leszakadt előtető nem képezte a felújítási munkálatok részét, ezért azt nem is újították fel, azóta viszont számos felvétel került nyilvánosságra, amelyen látszik, hogy módosítottak a szerkezeten, további terhelésnek téve ki a hat évtizede épült konstrukciót.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. A tárcavezető kedden benyújtotta lemondását.