Nagy bajban Ursula von der Leyen - belebukhat a korrupcióba

Másnap a görög elnök - a parti őrség kíséretében - Damoulis nevű hajójával vitte körútra a vendégeket, hogy közösen csodálják meg Sfakia partjainak szépségeit. Szombat este a vendégek a Souda-öbölre néző kilátás mellett fogyaszthatták el a krétai különlegességekből álló vacsorájukat.

Von der Leyen és Micotákisz közös nyaralása a görög, illetve a német sajtóban és közéletben egyaránt heves reakciókat váltott ki, összeférhetetlennek minősítve a nyaralást. Sőt, azt még Strasbourgban is éles kritikák tárgyát képezte.

A görög újságok címlapjára került a botrányos nyaralás

Forrás: Tűzfalcsoport.blogstar.hu

Összeférhetetlenség

A német Berliner Zeitung a „Miért nyaral Ursula von der Leyen Görögország miniszterelnökével?" címmel jelentetett meg cikket, amelyben a lap szintén az eset kapcsán felmerülő összeférhetetlenség kérdését emelte ki, hasonlóan hivatkozva arra a furcsa tényre, hogy az Európai Bizottság feltűnően visszafogott a közelmúlt görög botrányai kapcsán.

A Süddeutsche Zeitung ugyancsak több cikket szentelt a témának, és a korábban említettek mellett megjegyezte, hogy

nyilvánvaló, hogy Micotakisz és von der Leyen nagyon közel állnak egymáshoz, a miniszterelnök nagyon fontos partner.

A körülmények ismeretében a lap szerint nem kérdéses, hogy „a görögországi látogatás politikai vonatkozású volt", főleg annak tudatában, hogy von der Leyen „minden nyilvános szereplésre aprólékosan ügyel", most pedig - utalva a nyilvánosságra hozott képekre - valamilyen különös oknál fogva „elmaradt a megszokott diszkréció".

Az Európai Bizottság valóban mind a mai napig következetesen hallgat a Görögországgal kapcsolatos problémákról, holott korábban a testület hasonló témákban - ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is - előszeretettel és hangosan bírált más tagállamokat, köztük Magyarországot is, mint ahogyan azt egy görög lap meg is jegyezte.