Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Donald Trump Fehér Házban eltöltött ideje "tartósan károsíthatja a demokráciát."Ezt az Európai bizottság elnöke 2021-ben Davosban mondta, a Klaus Schwab féle Világgazdagsági Fórumon. Ahogy arról a The Independent is beszámolt, Von der Leyen szerint a világ vezetőinek aggodalmai az amerikai vámokról inkább Trump elnöki tisztségének hosszú távú hatásaira terelődtek - kezdte összefoglalóját a Tűzfalcsoport.

Egy évvel ezelőtt a kétoldalú megbeszéléseim elsősorban a kérdés körül forogtak: Az amerikai kormány büntetővámokat vetne ki az európai autógyártókra? Ma, egy évvel később, azon aggódunk, hogy az elmúlt négy év alatt nem sérült-e meg tartósan maga a demokrácia"

- mondta beszédében Ursula von der Leyen beszédében. Ahogy arra a The Spectator felhívja a figyelmet, Donald Trump újraválasztását követően a korábbi kritikusai, például Emmanuel Macron francia államfő is gratulált a megválasztott elnöknek és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sem vesztegette az időt, hogy „szívélyes” gratulációit küldje Trumpnak, amelyben kijelentette, hogy „

az EU és az USA több mint egyszerű szövetségesek. Népeinket valódi partnerség köti össze, amely 800 millió polgárt egyesít. Dolgozzunk tehát együtt egy erős transzatlanti menetrendért, amely folyamatosan eredményes”.

A Spectator szerint az amerikai elnök híres humorérzékéről, így valószínűleg

"hosszan és jót fog nevetni Macron és különösen von der Leyen nyalizásán".

Von der Leyen, akárcsak az EU politikai osztályának túlnyomó többsége, "szíve mélyén demokrata" a cikk szerint. Első amerikai útját 2014-ben tette meg, egy évvel azután, hogy német védelmi miniszterré nevezték ki. Ez Barack Obama, minden jobbra gondolkodó európai kedvenc amerikaijának korszaka volt. A lap emlékezetet arra is, hogy Von der Leyen volt Németország védelmi minisztere Trump első hivatali idejében is, amikor az elnök rendszeresen bírálta Németországot védelmi és energiapolitikája miatt. A Politico is rémálomról ír, azonban teljesen más összefüggésben, mégpedig az uniós gazdasági tervek tekintetében.

A cikk szerint az EU reméli, hogy sikerül Trumpot tárgyalóasztalhoz ültetni, de ezzel kapcsolatban az előzmények fényében Ursula von der Leyennek többet kell tennie néhány üres szóbeli gesztusnál.

Az elhangzottakat csupán megerősíti, hogy idén február 1-jén egy az Európai Tanács elnökével tartott közös sajtótájékoztatón arról beszélt az Európai Bizottság elnöke, hogy tart Trump esetleges megválasztásától.