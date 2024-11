Strandolók közé rohant egy vaddisznó, és ellopta egy turista táskáját - videó

Nagy riadalmat kellett egy vaddisznó egy honkongi tengerparton.

Az állat hirtelen jelent meg a strandolók között, odaszaladt egy fához, felkapta egy turista táskáját és elrohant vele.

A Bild megosztott egy az esetről készült videót is. A rémült strandolók sikítozni kezdtek és vélhetően a táska tulajdonosa eredt az vaddisznó nyomába, ami beszaladt a táskával az erdőbe.

2019-ben Szilágysomlyón kergettek be a kutyák egy vaddisznót a faluba. Az állat egy bolt előtt kikapta egy nő kezéből a táskát és meg is harapta a combját. A feldühödött vaddisznó később egy férfira is rátámadt, neki kisebb sérülései lettek.

Néhány éve Rómában ejtette zsákmányul egy nő megpakolt bevásárlószatyrát egy csapatnyi vaddisznó egy élelmiszeráruház parkolójában. A kisebb példányok ott helyben nekiálltak lakmározni, a nagyobbak felkapták, amit értek, és elfutottak.