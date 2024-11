Vészhelyzet a levegőben: kigyulladt egy Boeing hajtóműve - videó

Vasárnap, Rómában kényszerleszállást hajtott végre a kínai Hainan Airlines légitársaság Boeing 787-9 Dreamliner típusú utasszállítója miután kigyulladt az egyik hajtóműve – írja a CBS. A repülőgép röviddel a római Fiumicino repülőtérről történt felszállása után madarakkal ütközhetett.

Egy videófelvételen látható, ahogy a jobb oldali hajtómű lángol.

A Sencsenbe induló gép fedélzetén 249 utas és 16 fős személyzet volt. A Flightradar információi szerint az utasszállító gép több kört is megtett a levegőben, hogy leeressze az üzemanyagot, mielőtt megkezdte volna a kényszerleszállást. A földetérés során senki nem sérült meg. Az eset kivizsgálása jelenleg is tart - írja a Magyar Nemzet.

Idén számos alkalommal számoltunk be Boeing repülőgépek meghibásodásáról

Júniusban például műszaki hiba miatt több métert zuhant egy Szöulból a tajvani Tajcshungba tartó repülőgép és 17 utas orvosi ellátásra szorult.

Írtunk arról is, hogy pánik tört ki egy felszálló repülőgépen, miután az egy nem szokványos manővert hajtott végre egy meghibásodott szoftver miatt. A 163 utast és hat fős személyzetet szállító repülőgép csak 260 méter haladt a kifutópályán, miután felemelkedett és egy 30 méter alatti magasságban átrepült a közeli A38-as autópályán. Az A38 egy forgalmas út, amely Délnyugat-Angliát köti össze a Midlands-szel és az északi részekkel. Az Independent szerinta pilóták manuálisan állították be a tolóerő szintet egy szoftverhiba miatt, amelyről a Beoing felszállás előtt tudott. Állítólag egyik pilóta sem vette észre, hogy a tolóerőt rosszul állították be, és nem követték a szabványos működési eljárásokat.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy rengeteg Boeing 737-es repülőgép ellenőrzését rendelték el a hatóságok, mivel gond lehet rajtuk az oxigénellátással. Az amerikai hatóság közlése szerint az a probléma, hogy az oxigéngenerátorokat rögzítő hevedereknél 2019 augusztusa óta alkalmazott újfajta ragasztó elengedhet. Ennek következtében az egységek elmozdulhatnak, így előfordulhat, hogy nem tudnak oxigént biztosítani az utasoknak. A probléma mintegy 2600 Boeing 737 MAX és Next Generation szériájú repülőgépet érint.