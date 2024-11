Kiadták a figyelmeztetést, a világháborúra készülnek a skandináv országok

Már a legtöbb skandináv országban, köztük Svédországban, Norvégiában és Finnországban is figyelmeztetéseket adtak ki egy lehetséges háború miatt - számolt be a Mandiner. Olyan részletes segédletet adtak az embereknek, amiben azt is leírják mit tegyenek, ha szorongás tör rájuk, vagy hogy a gyerekeknek miképp magyarázzák el a háborús helyzetet.

A tájékoztató első oldalán az alábbi mondat szerepel:

„Ha Svédországot megtámadja egy másik ország, mi soha nem adjuk meg magunkat. Minden olyan információ, amely szerint az ellenállás megszűnik, hamis.”

A norvégok pedig még arra is kitértek, hogy miket érdemes otthon tartani a vészhelyzetre készülve.

A listán szerepelnek a tartós élelmiszerek (például babkonzervek, energiaszeletek, tészták), valamint gyógyszerek, köztük jódtabletta, nukleáris baleset esetére

Mint ismert, az Egyesült Államok nemrégiben engedélyezte, hogy az Egyesült Királyság által szállított Storm Shadow rakétákat orosz célpontok ellen is bevesse Ukrajna. Ezzel párhuzamosan az ukrán hadsereg ATACMS rakétákkal is hajtott végre támadásokat.

Az amerikai sajtó már november 17-én jelezte, brit Storm Shadow rakéták alkalmazásával és az amerikai támogatás bővítésével az ukrán fegyveres erők új fejezetet nyitottak a konfliktusban, amely tovább élezheti a feszültséget a Nyugat és Oroszország között - írta meg az orosz meduza.io.

Korábban arról is írtunk, hogy Kína aggódik, hogy atomháborúba torkollhat az orosz-ukrán háború. Ahogy az Origo is beszámolt róla, November 19-én hajnalban Ukrajna amerikai rakétákkal hajtott végre támadást orosz területek ellen. A megújított orosz doktrína megengedi a nukleáris fegyverek alkalmazását Moszkva számára, vagyis atomcsapással válaszolhat Putyin az orosz területen végrehajtott ukrán támadásokra.

Orbán Viktor pedig kijelentette: sosem volt még ilyen nagy az eszkaláció, a háború kiterjedésének veszélye, mint most.

A következő hetekben, hónapokban Magyarország minden tudására, eszközére, minden diplomáciai tapasztalatára szükség lesz ahhoz, hogy ebből a háborúból továbbra is kimaradjunk

– mondta a miniszterelnök a videóüzenetében.