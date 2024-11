Volt Pentagon-tiszt: Kelet-Európában van a legtöbb UFO

Luis Elizondo, az amerikai Védelmi Minisztérium volt munkatársa egy philadelphiai zártkörű rendezvényen egy egészen elképesztő fotót mutatott be. A felvételen valószínűleg egy óriási méretű űrhajó látszik.

Fotó: Bors



Ahogy mondta, a felvétel Romániában készült. Azt is elárulta, hogy Kelet-Európában jelentősen több idegen tevékenységet észlelnek, éppen ezért nincs kizárva, hogy titkos műveleteket fognak ebben a térségben végrehajtani a kapcsolódó szervek - írja a The Sun cikke alapján a Bors. Luis Elizondo egyébként a téma szakértőjének számít, ismert figura, könyvet is írt már.

Egy éve több ember figyelmét is felkeltették sorban haladó fénypontok.

Sokan képeket is készítettek a jelenségről, amiket feltöltöttek a Facebookra, ahol végül hatalmas vita kerekedett a fények eredetéről.

A sorban haladó fénypontokról azt gondolták, hogy idegen lények Forrás: Bors/ olvasói fotó

Budapesten, Siófokon, Biatorbágyon és még Győrben is látták a vonuló fénypontokat. Többen biztosak voltak benne, hogy ufókat látnak, hiszen a fények precízen egymást követve haladtak, egységesen.

Ezek ufók! Mi más lenne, ami hirtelen feltűnik, majd pár másodperc után már nem is látható?! Ráadásul egymást követik a fények, precízen, megtervezve. Ez nem lehet véletlen...

- írta az egyik kommentelő.

Valójában részben igaza is volt, ugyanis valóban megtervezett, egységes dologról van szó, ugyanis ahogyan arra többen is rájöttek:

Starlink műholdak voltak.

Vagyis, akkor nem idegen lényeket láttak.

2010-ben azonban egy pár és egyéves kislányuk az El Yeso víztározónál elképzelhető, hogy földönkívülieket láttak. Az anya 16 fényképet készített a lenyűgöző völgyről és a fölötte lévő égboltról, majd hazatérve észrevette a vöröses felhőket az objektummal együtt.

A chilei ufó a felhők között Forrás: R. F. Haines

A chilei kormány megosztotta a fényképet a NARCAP-pal, az azonosítatlan légi jelenségeket (UAP) és a repülésbiztonságot vizsgáló légiforgalmi szakemberek tanácsadó testületével. Ted Roe, a szervezet vezetője hosszasan elemezte a képet, és egy 23 oldalas jelentést tett közzé.

A jelentés szerint az UAP egy részét a cirrus vagy cirrocumulus felhők eltakarják, ami megnehezíti az UAP valódi méretének felmérését. A NARCAP azonban úgy véli, hogy az objektum több mint 60 méter hosszú lehet.

Egy hivatalos bejelentés szerint a NASA 800 UFO-rejtélyt vizsgál.