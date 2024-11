Turistákat fosztogató migránsbandát fogtak el Athénban

A csoport a hatóságok szerint legalább 129 bűncselekményt követett el az év eleje óta.

A banda tagjai közül a hatóságok 48 személy azonosítottak, közülük 11 személy börtönbüntetését tölti.

A gyanúsítottak közül sokan kiskorúak, közülük is többen visszaesők. A banda tagjai Egyiptomból, Palesztinából és Szíriából érkezett migránsokból áll, akik közül sokan menekültszállókon tartózkodtak - írja a NewIT.gr.

A lopások mellett bűnszervezet alapításával is gyanúsítják őket. A banda főként a görög főváros egyik turisztikai központjának számító Monasztiraki negyedben, a görög parlament épülete előtti Szintagma téren és a metrón tevékenykedett.

A fiatalok a gyanú szerint rendkívül agresszívan viselkedtek, szándékosan gyanútlan emberekbe ütköztek, és azok figyelmét elterelve megpróbálták kifosztani őket. Olyan esetre is volt példa, hogy az áldozatok nyakából arany nyakláncokat téptek le.

A csoport a lopásokat és rablásokat közösségi oldalakon megosztott képekkel ünnepelte, amelyeket a hatóságok bizonyítékként fognak felhasználni ellenük.

Συμμορία 48 ατόμων άρπαζε χρυσές αλυσίδες σε Μετρό, ηλεκτρικό και τραμ - Τα μέλη επιδείκνυαν τα κλοπιμαία στα social media - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ https://t.co/fcULS8YEQT pic.twitter.com/EFYYhW0Ln5 — enikos.gr (@enikos_gr) November 5, 2024

A To Proto Thema című görög napilapban már megjelentek olyan képek, amelyeken a fiatal férfiak egy halom aranyékszert, bankjegyköteget és fegyvert tartanak a kezükben.

A rendőri akció során azt a fiatalt is elfogták, aki nyáron az athéni városi strandon keltett feltűnést azzal, hogy letépett egy arany nyakláncot egy idős nő nyakából, majd elmenekült.

A strandon akkor éppen a Szkai műsorszolgáltató készített felvételt, így a stáb kamerája az egész incidenst rögzítette.

