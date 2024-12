Formálta a világot 2024-ben is az eluralkodó háborús pszichózis

A lap egyértelműen kiemelte Donald Trump győzelmét az Egyesült Államokban. A sikert ugyanis úgy sikerült elérnie a republikánusoknak, hogy jelöltjüket több alkalommal is megkísérelték merénylettel eltávolítani az elnöki széktől. A próbálkozások azonban sikertelenek voltak, ráadásul a demokraták a választói névjegyzékek összeállításába való belenyúlástól a közvélemény-kutatások manipulálásáig minden eszközt be is vetettek, ám ezekkel sem értek l erdményt így 2026 januárjában Trump lesz a világ egyik vezetője.

A másik nagy volumenű eseménye az évnek az a pillanat volt, amikor az uniós tagállamok többségében olyan politikai erők győztek a júniusi európai parlamenti választáson, amelyek változást akartak az európai politikai irányában. Majd miután a Manfred Weber vezette Európai Néppárt összefogott a baloldallal, erre válaszul

Orbán Viktor miniszterelnök és Herbert Kickl, az osztrák FPÖ elnökével és Andrej Babis, a cseh ANO vezetőjével közösen megalakította a Patrióták Európáért frakciót.

A Magyar Nemzet ezek mellett megemlítette Bassár el-Aszad szíriai diktátor bukását, a rezsim összeomlása váratlanul érte a világot, a helyzet komoly kihívások elé állította a regionális és globális hatalmakat is. A diktátor abban a Moszkvában kapott menedékjogot, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök az évben aláírta az orosz nukleáris doktrína frissítését mely szerte a világon komoly aggodalmat váltott ki. Ezzel párhuzamosan ugyanabban a hónapban, novemberben Joe Biden amerikai elnök engedélyezte a nagy hatótávolságú rakéták bevetését oroszországi célpontok ellen mely döntés láncreakciót indított el: néhány napon belül Franciaország és Nagy-Britannia is megadta az engedélyt az általuk szolgáltatott nagy hatótávolságú precíziós fegyverek Oroszországon belüli alkalmazására.

Franciaországban ráadásul kormányválság is kialakult, a miniszterelnökkel szemben december 4-én a francia nemzetgyűlés megszavazta az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt. A lap emlékeztetett, hogy Michel Barnier azután került a kormány élére, hogy az európai parlamenti választásokon elszenvedett veresége után Emmanuel Macron francia elnök előre hozott választásokat írt ki. Utóda Francois Bayrou lett, azonban egyre többen követelik az államfő lemondását is.