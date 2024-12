A francia partokra is lecsaphat a Chido ciklon

Mindenhol pusztít, a legrosszabbtól tartunk

Mayotte lakói be vannak zárva, miközben a Chido ciklon szombat reggel elkezdett lecsapni az Indiai-óceáni szigetcsoportra. A szigeten jelenleg lila riasztás van érvénybe, amely a legmagasabb fokozat. A ciklon helyi idő szerint reggel 9 órakor volt Petite-Terre-től, a szigetcsoport keleti szigetétől 30 km-re északkeletre, a széllökések pedig már akkor meghaladták a 180 km/h-t, de erősödni fognak, és elérhetik a 200-at is. 230 km/h-t is , a Météo-France legfrissebb közlése szerint - számolt be a Le Figaro.

A novemberben Kubában pusztító Rafael hurrikán. Fotó: X

Az előrejelzések szerint 1984-es Kamisy ciklon intenzitásánál nagyobb pusztítást várható.

Ibrahim Mcolo, a Grande-Terre nyugati részén fekvő Chiconi lakója családja betonházában keresett menedéket Kanganiban, a sziget északi részén.

Látom, hogy a szomszédok összes fémlemeze elrepül, kábelek kiszakadtak, a szomszéd banánfája a földön. Nincs áram. Még a jól védett házunkba is bejut a víz. „Mayotte-nak lakosságának a nagy része nyomornegyedekben, magaslatokon élnek, bizonytalan lakhatási körülmények között. De azt tapasztaljuk, hogy még a betonozott otthonban élőket sem kíméli a ciklon

– jegyezte meg a tűzoltóparancsnok.

A helyi idő szerint hajnali 5-kor kiadott lila ciklonriadó a teljes lakosság szigorú elzárását jelenti, beleértve a segélyszolgálatokat és a biztonsági szolgálatokat, valamint a válság kezelésére mozgósított szerveket is.

A szigetcsoport 320 000 lakosra becsült teljes népességéből a hatóságok által azonosított körülbelül 100 000 ember „nem megfelelő lakásban” él. „

Az a prioritás, hogy az emberek biztonságban legyenek

– biztosította Chiconi polgármestere, Madi Ousseni Mohamadi, aki felkészítette az iskolákat kollégiumokat a befogadásra a településen amelyek pénteken és szombaton zárva, mint a szigetország összes oktatási intézménye.

A két sziget, Grande-Terre és Petite-Terre közútjain betiltották a forgalmat, a Dzaoudzi repülőteret pedig lezárták. A Météo-France előrejelzői az időjárási körülmények javulására számítanak a nap végétől kezdve.