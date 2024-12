A prostituáltak szülési szabadságot és nyugdíjat kapnak Belgiumban

A Magyar Nemzet a szemléjében azt írja, hogy a törvény több évtizedes küzdelem eredménye, amelyet a szexmunkások jogvédő szervezetei, például a Belgian Union of Sex Workers (UTSOPI) is támogatott. A kezdeményezést a Covid–19 pandémia idején tapasztalt állami támogatás hiánya is ösztönözte.

A portál szerint a törvény támogatói szerint ez egy jelentős lépés a szexmunkások emberi jogainak védelme felé, lehetővé téve számukra a biztonságosabb és méltányosabb munkavégzést. A jogi keretek között a szexmunkások jogosultak lesznek arra,

hogy visszautasítsák a nem kívánt szexuális aktusokat, és védelmet élveznek az erőszakkal szemben.

A törvényben szigorú szabályozás vonatkozik a munkaadók jogaira és kötelezettségeire is, büntetve a kizsákmányolást és a bűnözői múltú munkáltatókat. A törvény végső célja a szexmunkások életkörülményeinek javítása, a biztonságuk és a jogaik védelme, valamint a szexmunka ágazat legalizálása és szabályozása.

