A sötétszélcsend szembesítette Németországot a sokkoló valósággal

Drámaiak a következmények

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy Németország december 12-én egész nap kénytelen volt a szomszédos országból származó importra támaszkodni, ami számszerűsítve 12 000 – 17 000 MW-nyi importot jelentetett. Jól látható az is, hogy a németek olyan országokból is kénytelenek voltak importálni, mint például Franciaország, ahol a villamosenergia-termelés döntő részét atomerőművek termelik meg. Az áramtőzsdei fejlemények kiválóan szemléltetik a fentiek forintban is kifejezett sokkoló hatását. A csúcson, december 12-én 17h körül a tőzsdei ár elérte 940 (!) euró/MWh értéket, ami átszámítva 385 Ft/kWh-s értéket jelent! A német Bild a drámai áramárakkal kapcsolatban arról írt, hogy az önkormányzati szolgáltatók, az áramkereskedők szenvednek, az ipari cégeknek pedig le kell állítaniuk, vissza kell fogniuk a termelést, ami óriási veszteséget okoz az ilyen árak mellett. Azok a gyárak, amelyek folyamatos üzemben termelnek, kénytelenek kifizetni a horror számlákat, ami súlyos veszteséget okoz számukra. Az egyik nagy cég vezetője ezt így fogalmazta meg: „Az ilyen napok pénzügyileg »vérvörösek« számunkra.”

A drámai ipari áramárak mellett nem örülhetnek a háztartások sem, hiszen a hatalmas közvetett és közvetlen pénzügyi eszközökkel és költségvetési forrásokkal is támogatott, a Zöldek szerint „ingyenes” nap- és szélerőművek nemhogy a villamosenergia-árak csökkenését okozták, hanem pont az ellenkezőjét idézték elő! Ma egy berlini háztartási fogyasztó átlagosan mintegy 40 eurócentet fizet 1 kWh áramért (kb. 160 forint), miközben Budapesten ez az érték csak negyede a német árnak.

Miért szükséges az import és miért alakulnak ki drámai árak? Az ok egyszerű. Mint az alábbi ábrán is látható, az adott napon Németországban a nap- és szélerőművek a beépített mintegy 168 000 MW-nyi kapacitás ellenére alig tudtak termelni. Éppen ezért jól látható, hogy a termelés döntő részét a klímagyilkos szén-, illetve a drágán üzemelő gázerőművek biztosították, de ez sem volt elegendő, hiszen folyamatosan szükség volt az importra is.