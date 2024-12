Bakondi György: A titkosszolgálatok nincsenek könnyű helyzetben Európában a nagy létszámú muszlim népesség jelenléte miatt

Természetesen a magyar hatóságok is kapnak információt terroristákra, mozgásukra, utazásaikra vonatkozóan, részese az ország a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemnek, és a magyar hatóságok is megosztanak bármilyen információt, ami terrorizmussal kapcsolatos. Az ENSZ-ben is van egy terrorizmus elleni összefogást koordináló szervezet, ami egy nagyon fontos információs bázis, lehetővé teszi, hogy a megelőzés ne sötétben tapogatózás, hanem célirányos információkon alapuló, hatékony fellépés lehessen, amivel elkerülhetők a legsúlyosabbak, a terrorcselekmények - közölte.

Bakondi György a TEK karácsonyi vásárokon való megjelenéséről is beszélt elmondva, hogy eddig is voltak biztonsági intézkedések az ilyen vásárokon, most ezt "egy kicsit látványosabbá, érzékelhetővé tette a kormányzat, ami elriaszthatja azokat az embereket, akik esetleg rossz szándékkal közelednek az ilyen helyszínekhez.