Felborult egy halászhajó Alaszkában, két ember meghalt

A helyi hatóságok hétfőn mentek el egy Hoonah közösséghez közeli öbölbe, ahol a parti őrség jelezte, hogy megtalálták a hajó maradványainak egy részét, valamint holttesteket is.

Találtak a vízben horgászfelszereléseket és különböző eszközöket a hajóról, valamint két ember holttestét.

Ezek után a kutatócsapatok kutyákkal együtt átfésülték a partszakaszt, de nem találtak további holttesteket.

2 human bodies recovered from debris of ‘Wind Walker’ capsizing https://t.co/bV8v3Rw9UF — Jeff 🏔 (@CrawsAlaska) December 10, 2024

Az öböl nagyjából 20 kilométerre van a Wind Walker nevű halászhajó utolsó ismert helyétől. A hajó legénysége utoljára május 1-jén jelentkezett be rádión, amikor elmondták, hogy a hajó felborult.

A parti őrség megpróbált több információhoz jutni, de ekkor már nem kaptak választ a hajó legénységétől.

A hatóságok szerint a most megtalált két személy horgász volt a hajón, erre lehet következtetni a bizonyítékokból. A holttesteket most egy orvosszakértőhöz vitték boncolásra és azonosításra – írja a The Guardian.

Ahogy azt korábban megírtuk, legalább 27-en meghaltak és több mint százan eltűntek november végén Nigéria északi részén egy hajóbalesetben. A hajón mintegy kétszázan utaztak Kogi államból a szomszédos Niger államba a Niger folyón. Justin Uwazuruonye, a nigériai szövetségi katasztrófavédelmi hatóság vezetője elmondta, hogy a mentőszolgálatoknak órákba telt, míg megtalálták a hajótörés pontos helyét. A nigériai vízi utakon a legtöbb hajóbalesetért a túlzsúfoltság és a rossz karbantartás a felelős.

Október elején is elsüllyedt egy hajó Nigéria középső részén, a katasztrófában legalább 16-an meghaltak és sokan eltűntek. Nigériában az esős évszakban gyakoriak a hajóbalesetek. Szeptemberben az ország északkeleti részében süllyedt el egy hajó, melynek során 40 ember meghalt.

Korábban egy turistákat szállító hajó süllyedt el a Vörös-tengeren Egyiptom partjainál. Nemrég megírtuk, hogy hazatértek a katasztrófa szlovákiai túlélői.

Nyáron legkevesebb 88-an eltűntek egy hajóbalesetben a Kongói Demokratikus Köztársaság nyugati részén lévő Mai-Ndombe tartományban lévő Kwa-folyón. A tartományi tanács egyik tagja, David Bisaka a sajtónak azt mondta, a tragédia Lediba település partjánál történt éjjel 11 óra körül.