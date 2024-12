Áramszünet miatt leállt a New York-i metró, 3500 utas rekedt a szerelvényekben

Több ezer ingázó utazása vált rémálommá, miután egy áramkimaradás következtében két New York-i metrószerelvény is megfeneklett a föld alatt, így az utasok órákra a vagonokban rekedtek. Az áramkimaradás miatt a vonatok nem tudtak tovább közlekedni, és a tűzoltóknak kellett kimenekíteniük mintegy 3500 utast a sötét metróalagutakból, miután 5:30 körül elment az áram. A mentéshez szükség volt arra is, hogy az utasokat a metróalagút másodlagos kijáratain és a brooklyni járdák közepén lévő szervizlépcsőkön vezessék ki.

A csapdába esett utasok közül többen is beszámoltak a borzalmas élményükről a közösségi médiában. Két órán át várakoztunk, ahol nem volt légkondicionáló. Később a rendőrség segített, és egy karbantartási alagúton keresztül juttattak ki minket a Smith és Atlantic sarkán – írta egyikük az X-en, csatolva egy fotót, amelyen egy meredek, graffitivel borított lépcsőház látható. Egy másik utas az egész élményt szörnyűnek nevezte, de megdicsérte a tűzoltók munkáját. Abszolút brutális volt, két órát voltam a vonaton, mielőtt végre kimenekítettek minket egy vészkijáraton – osztotta meg tapasztalatait Jennifer Young. A tűzoltók szerint végül minden utast sikerült evakuálni, és 20:20-ra a két vonat is elhagyta a helyszínt. A balesetben négy utas szenvedett kisebb sérüléseket, közülük három visszautasította az orvosi ellátást, egy személyt pedig kórházba szállítottak. Demetrius Crichlow, a NYC Transit elnöke a mentésben részt vevő több száz közlekedési dolgozót, tűzoltót és rendőrt dicsérte, és elmondta, hogy szerencsére nem történt súlyosabb baleset. A csapdába esett utasok közül egy 42 éves férfi, Anders Nelson arról számolt be, hogy az emberek változatosan kezelték a helyzetet a kétórás várakozás alatt. Néhányan teljesen kikészültek, de mások osztoztak a vízen és ételen, és a közös szenvedés során egy kis közösségi érzés alakult ki – mondta. Az áramkimaradás során három másik vonat is rövid időre megakadt, de mindhárom visszajutott a megfelelő állomásokra. A közlekedési hatóságok tájékoztatása szerint a Con Edison dolgozik azon, hogy a hiba okát kiderítse, és az MTA együttműködik a szolgáltatóval annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen incidenseket a jövőben - számolt be róla a New York Post. November végén a reggeli csúcsban hibásodott meg az M2-es metró Budapesten is, járműhiba miatt az M2-es metró helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedett. Áramszünet okozott káoszt Londonban is: az áramkimaradás következtében leállt a metró és több ezer utas rekedt a szerelvényekben. Ecuadorban országos áramszünet volt júniusban, leállt a metróhálózat és több nagyvárosban ivóvíz se folyt a csapból. Áramszünet bénította meg Barcelonát is.

