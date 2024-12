Belgium felfüggeszti a szíriaiak által benyújtott menedékkérelmek feldolgozását

A belga szövetségi kormány szóvivőjének tájékoztatására hivatkozva a La Libre Belgique című, francia nyelvű napilap arról ír, hogy a szíriai történések miatt változik a térségből érkező migránsok menedékkérelmeinek elbírálása.

A lap beszámolója szerint Olivier Brasseur belga kormányszóvivő a Belga hírügynökségnek megerősítette: a kormány szerint a szíriai helyzet jelenleg túl átláthatatlan ahhoz, hogy fel lehessen mérni a nemzetközi védelemre, azaz az uniós tartózkodásra jogosulatlanok lehetséges visszaküldésének kockázatát.

Úgy döntöttünk, hogy ideiglenesen felfüggesztjük a szíriaiak menedékkérelmeinek feldolgozását, kivéve azokét, akik az Európai Unió egy másik tagállamában már rendelkeznek valamilyen jogállással"

- fogalmazott Brasseur.

A kérelmek elbírálását mindaddig szüneteltetik, amíg Szíriában a helyzet nem válik átláthatóbbá. Ez idő alatt azoknak, akik már benyújtották menekültkérelmüket, továbbra is joguk van az elszállásoláshoz - tette hozzá a szóvivő.

A napilap emlékeztetett: Belgiumban a szíriaiak teszik ki a menekültstátuszt kérelmezők legnagyobb csoportját. Az elmúlt tíz évben Belgium mintegy 35 ezer szíriai állampolgárnak biztosított védelmi státuszt, idén októberig 4725-nek.

A beszámoló szerint Nicole de Moor menekültügyi és migrációs államtitkár hétfőn felkérte az illetékes szolgálatokat, hogy kísérjék figyelemmel a helyzet alakulását Szíriában.

A menekültstátusz nem feltétlenül örök érvényű. Ha a szíriai helyzet fenntarthatóan javul, kérni fogom a menekültekért és hontalanokért felelős szövetségi főbiztos hivatalát, hogy vizsgálja felül az elmúlt öt évben ideérkezett szíriaiak helyzetét. De ez most még túl korai lenne"

- fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy Belgium nem fogja megvonni azok tartózkodási jogát, akik tartósan az országban élnek, beilleszkedtek, dolgoznak, jól beszélnek franciául vagy flamandul, és iskoláskorú gyermekeik vannak.

De Moor ugyanakkor arról is beszélt, hogy Belgium készen áll arra, hogy segítséget nyújtson azoknak a szíriaiaknak, akik vissza akarnak térni hazájukba és ehhez már most is jól kidolgozott támogatási rendszere van az országnak.