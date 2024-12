Börtönbüntetést kapott egy nyugdíjas, miután talált bankkártyával vásárolgatott

Az eset egy pékségnél kezdődött, ahol a férfi sorban állt, és észrevette, hogy valaki bankkártyája a földre esett. Egy arra járó nő figyelmeztette őt, de a férfi ennek ellenére zsebre tette a kártyát, mintha az övé lenne.

A kártyával összesen tíz helyszínen vásárolt.

A hatóságok gyorsan a nyomára bukkantak a térfigyelő kamerák felvételei alapján. A bíróság megállapította, hogy

a férfi tudatosan próbált minél több helyen fizetni a kártyával, mielőtt azt a tulajdonosa letiltathatta volna.

Bár csak körülbelül 280 lejt (23 ezer forintot) költött, nem próbálta visszajuttatni a kártyát a jogos tulajdonosának, hanem a vásárlások után egy utcai szemetesbe dobta azt - számolt be róla a Maszol.

A bíróság súlyosbító körülményként értékelte, hogy a férfit korábban már elítélték ittas vezetés miatt.

A bíróság az elsőfokú ítéletet helyben hagyta, és úgy ítélte meg, hogy sem a férfi életkora, sem a társadalmi helyzete nem indokolja a büntetés enyhítését.

Képünk illusztráció

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mások is elcsábultak

Tavaly arról is beszámoltunk,hogy Tiszakécskén talált egy bankkártyát egy nő. Március 23-án több helyen is vásárolt vele, direkt olyan összegekért, hogy a PIN kódot ne kelljen megadnia, mivel azt nem ismerte. Az egyik üzletben 1.200, egy másik helyen 2.900 forintért vásárolt. Ezután egy harmadik boltban is megpróbált fizetni vele, de a tulajdonos addigra észrevette, hogy idegen kézbe került a kártyája és letiltatta.

Írtunk arról is, hogy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt kellett felelnie annak a férfinak, aki három nap alatt több, mint egy tucatszor vásárolt egy talált bankkártyával Oroszlányban. Visszaélés miatt nyomoztak egy középkorú, devecseri férfi ellen is, aki talált egy bankkártyát, és egy vendéglátóhelyen többször is fizetett vele.

Talált bankkártyával online kaszinózott két kamasz Győrben is. Egy óra alatt nyolcszor vásárolt más bankkártyájával egy fiatal pár is. A két fiatal júliusban érkezett Balatonlellére, ahol a nő még az érkezésük napján talált egy értékes pénztárcát, amelyben készpénz és bankkártya is volt. Gyors költekezésbe kezdtek.