A britek várható lépése új helyzetet hozhat el-Aszad megbuktatása után Szíriában

Ahogyan arról az Origo már korábban beszámolt, elmenekült Damaszkuszból Bassár el-Aszad szíriai elnök, a lázadók pedig bevonultak Szíria fővárosába. Azóta kiderült az is, hogy a volt szíriai elnök Moszkvában tartózkodik, és már meg is kapta a menedékjogot Oroszországban. Most a tálib rezsimhez hasonló iszlamista berendezkedés jöhet létre a közel-keleti országban.

Közben az Egyesült Államok fenntartja jelenlétét Kelet-Szíriában, és megteszi az Iszlám Állam újbóli megerősödésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket - ezt közölte múlt vasárnap Daniel Shapiro, a Közel-Keletért felelős jelenlegi védelmi miniszterhelyettes. Az Alarabiya News összefoglalója szerint néhány órával azután, hogy a szíriai fegyveres ellenzéki erők bejelentették, hogy megdöntötték Bassár el-Aszad kormányát, Shapiro felszólította az összes felet, hogy védjék meg a civileket, különösen a kisebbségeket, és tartsák tiszteletben a nemzetközi normákat.

A szíriai iszlamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) csoport vezetője, Abu Mohammed al-Jolani

Fotó: Aref TAMMAWI / AFP

Feloldhatják a britek a HTS terrorszervezetté minősítését

Az Alarabiya News pedig most arról ír, hogy Nagy-Britannia újragondolhatja a „Hayat Tahrir al-Sham” (HTS) betiltott szervezetként való nyilvántartását, miután a csoport élére állt a szíriai fegyveres ellenzéki erők szövetségének, amely segített elmozdítani Bassár el-Aszad elnököt – mondta Pat McFadden brit nemzetbiztonsági miniszter hétfőn.

„Ezt megfontoljuk. És azt hiszem, ez részben azon múlik majd, hogy a csoport most hogyan viselkedik – mondta McFadden a Sky Newsnak arra a kérdésre, hogy a brit kormány újra megvizsgálja-e a HTS betiltását.

A HTS, az al-Kaida egykori leányvállalata egy tiltott szervezet az Egyesült Királyságban, ami azt jelenti, hogy Nagy-Britannia más nyugati országokhoz, köztük az Egyesült Államokhoz hasonlóan terrorista csoportnak minősítették, ami illegálissá teszi a támogatását vagy a hozzá való csatlakozást.

„Úgy gondolom, hogy ennek viszonylag gyors döntésnek kell lennie, ezért ezt elég gyorsan meg kell fontolni, tekintettel a helyszíni helyzet gyorsaságára” – mondta a BBC rádiónak. McFadden azt is mondta, hogy a hétvégén nem hoztak döntést a HTS-ről.