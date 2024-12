Hazájába menekült a kegyetlen dajka, aki fojtogatott egy csecsemőt

Borzalmas dologra derült fény arról a kínai származási dajkáról, akit egy magát megnevezni nem kívánó amerikai házaspár szerződtetett San Franciso városához közeli, Hillsborough-ban található otthonába azért, hogy gondoskodjon szeptemberben született kislányukról.

A dajkát egy rejtett babafigyelő monitor leleplezte le: azon látottak szerint a dajka kegyetlenül bánt a rá bízott kisgyerekkel.

A sokkoló részleteket ismertetve a Daily Mail arról ír, hogy a nő rongybabaként dobálta az akkor néhány napos kislányt, fojtogatta és pofozta, miközben a gyerek fájdalmában keservesen sírt.

A magát "Bay Area Mom D" felhasználónéven azonosító anya több, horrorisztikus felvételt is megosztott a közösségi médiában, melyeken a szadista nő gyereke ellen elkövetett tettei láthatók.

A dajkát a babafigyelő monitoron látottak leplezték le:

Az amerikai hatóságok közlése szerint a Guitan Liu néven azonosított nő időközben Kínába menekült, és most azt próbálják elérni, hogy a dadát visszaküldjék Kaliforniába, ahol felelősségre vonhatják tettéért.

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy a gyerekbántalmazó hamis ajánlással kapott szerződést a jómódú amerikai házaspárnál.

Kiderült ugyanis, hogy az az ajánlólevél, mely látszólag volt munkáltatójától származik, nem valódi, hanem a nő saját lánya, Christina Liu készítette azt.

Az ajánlóban a szadista dajkát kiváló tulajdonságokkal ruházta fel, és maximálisan megbízhatónak állította be, magáról azt állítva, hogy két gyerek édesanyjaként küldi a levelet.

A Daily Mail kereste kérdéseivel Christina Liu-t, de nem kapott választ érdeklődésére.

A szülők és gyerekük szörnyű ügye óriási felháborodást váltott ki a közösségi médiában. A bántalmazott gyerek szülei személyazonosságukat továbbra sem vállalják nyíltan, de az nyilatkoztak ABC-nek. Ennek során az apa elmondta, úgy hitték, maximálisan megbízhatnak a dadában, és nem gondolták volna, hogy ilyesmi történhet velük.

A szülők nagyon aggódnak gyerekük egészségi állapotáért, mert félő, hogy a most alig három hónapos gyerek neurológiai károsodást szenvedett. Aggodalmukat a vizsgálatot vezető kerületi ügyész is megerősítette, mivel az egészségügyi szakemberek álláspontja szerint ebben az életkorban már egy néhány napon át tartó bántalmazás is életre szóló károkat okozhat, ám az, hogy történt-e ilyen ebben az esetben, csak évek múlva derülhet ki.