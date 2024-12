Deák Dániel: Brüsszelben is elismerték, hogy a magyar miniszterelnöknek igaza volt

Csütörtök este Orbán Viktor magyar kormányfő, Ursula von der Leyen az EU Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös sajtótájékoztatón zárták le az idei utolsó EU-csúcsot, ami egyben a magyar EU-elnökség végét is jelentette.

A csúcstalálkozón történteket elemezve Deák Dániel, politológus a saját közösségi oldalán és a Magyar Nemzetnek nyilatkozva is hangsúlyozza, hogy amíg az Európai Unióban korábban nem vették komolyan a magyar miniszterelnök figyelmeztetéseit, addig ma már egyre több ország osztja a véleményét.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint látszódott a mostani sajtótájékoztatón is és már a korábbi brüsszeli nyilatkozatokban is, hogy a háború kérdésében az Európai Unió még mindig kitart azon álláspontja mellett, amit eddig is képviselt, ami egy háborúpárti álláspont.

Elhangzott, hogy 130 milliárd euró volt az az összeg, amit eddig Ukrajnára költöttek, és további harmincmilliárd euróval szeretnék ezt növelni. Ez az elképesztő összeg, ez a pénz hiányzik az európai gazdaságból, az európai versenyképességből.”

– mondja Deák Dániel.

Az elemző szerint a magyar EU-elnökségre méltán büszke lehet minden magyar, komoly eredményeket sikerült elérni, hazánk profin szervezte meg az ezzel kapcsolatos eseményeket.

Pedig nem így indult a dolog: amikor hazánk átvette az EU-elnökséget még arról szóltak a hírek, hogy blokkolni fogják azt, illetve nem fognak részt venni az üléseken, Budapestre sem látogatnak el. Amikor pedig Orbán Viktor békemisszióba kezdett, hatalmas össztűz érte."

– véli a XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátéve, hogy az idők azonban változnak.

Donald Trump győzelmével alaposan megváltozott a világ, a január 20-i beiktatásával pedig megindulnak a tűzszüneti és béketárgyalások. Az amerikai választás után pár nappal tartották Budapesten az EU-csúcsot, amit végül nem bojkottáltak és kifejezetten kedvesek voltak az uniós vezetők. Tudták, hogy Orbán Viktor fontos szövetségese Donald Trumpnak, a migráció után pedig a háború kérdésében is neki lesz igaza."

- hangsúlyozza Deák Dániel.