Véget ért a szükségállapot Dél-Koreában, de ez még nem jelent megnyugvást

Az ellenzék az államfő távozását követeli

A szükségállapot visszavonásával azonban még nem zárult le a szinte előzmény nélküli dél-koreai válság. A Demokrata Párt egy közleményben bejelentette, hogy

"lázadás" miatt feljelentést tesz Jun Szogjol elnök és magas rangú biztonsági tisztviselők ellen, miután egyik napról a másikra szükségállapotot hirdettek, majd néhány órával később feloldották.

A dokumentum szerint feljelentést tesznek

az államfő, a

védelmi és belügyminisztere, valamint

"a hadsereg és a rendőrség kulcsfigurái, így a szükségállapot parancsnoka és a rendőrfőnök ellen".

A kormányzó párt, a Népi Erők Pártja (PPP) szerdán hangsúlyozta, hogy felelősségre kell vonni az államfőt. "Az elnöknek azonnal és részletesen magyarázatot kell adnia erre a tragikus helyzetre" – mondta Han Donghun. A párt vezetője a televízióban, hangsúlyozta, "minden érintettet felelősségre kell vonni". Reggel az elnök kabinetfőnöke és kulcsfontosságú tanácsadói "tömegesen nyújtották be lemondásukat" – jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség.

A Koreai Szakszervezetek Konföderációja, az ország legnagyobb szakszervezeti tömörülése, amelynek mintegy 1,2 millió tagja van, "korlátlan általános sztrájkra" szólított fel Jun lemondásáig.

Helyi idő szerint szerda délig az államfő még mindig nem jelent meg a nyilvánosság előtt – írta jelentésében az AFP francia hírügynökség.

A Bloomberg kitér rá, hogy az ország törvényei szerint az elnök elmozdítását lehetővé tevő eljárásról a bejelentést követő 24, de legfeljebb 72 órán belül szavazniuk kell a parlamenti képviselőknek, amelyen kétharmadnál nagyobb arányban kell dönteniük a megindítás mellett. Ebben az esetben az Alkotmánybírósághoz kerül a javaslat, ahol 6-nál több bíró egyetértésére van szükség az elnök elleni döntéshez. Ám jelenleg mindössze hat bíró ülésezhet a testületben, mivel számos, korábban megüresedett helyet egyelőre nem töltöttek be új bírókkal. A híradások szerint most jogászok és laikusok is egyaránt azt találgatják, hogyan lehet az alkotmányos keretek között maradva végigvinni ezt a kezdeményezést "a szokatlan körülmények között."