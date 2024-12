Évtizedek óta nem látott méreteket ölt a dengue-lázas esetszám Amerikában

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, a Stanford és a Harvard Egyetem szakértői által vezetett amerikai kutatócsoport átfogó tanulmányt készített a dengue-láz terjedésének okairól. Arról is írtunk, hogy az epidemiológusok szerint a szúnyogok terjesztette betegségek és a vírusok továbbra is járványügyi időzített bombák, amiket folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk.

A dengue-láz terjedése és lefolyása

A dengue-vírus egy szúnyogok által terjesztett betegség. Legfőképp az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti, de más rokonfajok, többek között az ázsiai tigrisszúnyog is fertőzhet. A dengue-láz a fertőzöttek kis részénél (kb. 5 százalékuknál) súlyos tüneteket okozhat, emiatt csonttörő láznak is nevezik, mivel olyan erős fájdalmak jelentkezhetnek, hogy a beteg úgy érzi, mintha eltörnének a csontjai. A dengue-láz tünetei többek között láz, fejfájás, a kanyaróhoz hasonló bőrkiütés, valamint izom- és ízületi fájdalmak. Ritka esetekben életveszélyessé is válhat.

Legsúlyosabb fázisában vérzést, a vérerek szivárgását és a véralvadást előidéző vérlemezkék számának csökkenését okozza, emiatt nevezik vérzéses dengue-láz is.

Egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti)

Fotó: AFP

Súlyosbodik a helyzet Közép- és Dél-Amerikában

2024-ben, Közép- és Dél-Amerikában több mint 12,6 millió dengue-lázas megbetegedést és a vírus kapcsán 7700 halálesetet regisztráltak, ami a a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (Paho) szerint a legnagyobb járvány a régióban 1980 óta.

Brazíliát, Argentínát, Kolumbiát és Mexikót különösen súlyosan érintette a vírus.

A Paho nyilatkozatában együttműködést sürgetett az egész amerikai kontinensen. A szervezet igazgatója, Dr. Jarbas Barbosa szerint a megbetegedések magas száma a melegebb, csapadékosabb éghajlathoz és olyan tényezőkhöz kapcsolódik, mint a felgyülemlett víz a házak körül és a rossz hulladékgazdálkodás, amik elősegítik a szúnyogok szaporodását. Azt is elmondta, hogy a vírus nagy kockázatot jelent a gyerekekre nézve.

Guatemalában a dengue okozta halálesetekből 70 százaléka gyerek volt, míg Mexikóban, Costa Ricában és Paraguayban a 15 év alattiak tették ki a súlyos esetek több mint egyharmadát.

Az amerikai járványügyi és megelőzési központok szerint a világ népességének mintegy fele olyan területeken él, ahol fennáll a megbetegedés kockázata - írja a BBC.