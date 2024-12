Újabb hírek érkeztek a feleségét több tucat férfival megerőszakoltató Dominique Pelicot ügyében

Ahogy az Origo is beszámolt róla, bedrogozta a feleségét egy perverz férj, aztán hagyta, hogy több mint 50 férfi megerőszakolja őt. Arról is írtunk, hogy 20 év börtönt is kaphat a férfi, aki az interneten toborzott férfiakat az orgiákhoz és a bűncselekményeket filmre vette. A pár otthona párizsi külvárosi részen van, ahol az avignoni szörny látszólag normális életet élt.

A feleség, Gisele Pélicot a bírósági tárgyalásra érkezik

Fotó: AFP / Christophe SIMON / AFP

Az ABC News most azt írja, hogy

Gisèle Pelicot volt férje nem fog fellebbezni a tömeges nemi erőszak megszervezése miatti börtönbüntetése ellen.

Dominique Pelicot húsz évet kapott, amiért bedrogozta és megerőszakolta a feleségét és több tucat férfinak is megengedte, hogy eszméletlen állapotban tegyék ugyanezt vele.

Dominique Pelicot meg akarja kímélni volt feleségét egy újabb per megpróbáltatásaitól

– magyarázta Béatrice Zavarro ügyvéd a France Infonak adott interjújában. Azt mondta, hogy a több mint három hónapig tartó tárgyalás után ebben a hónapban bűnösnek talált 50 másik férfi közül 17 úgy döntött, hogy fellebbeznek az ítéletük ellen.

A dél-franciaországi Avignon város bírósága háromtól 15 évig terjedő börtönbüntetést szabott ki arra az 50 férfira, akiket bűnösnek találtak Gisèle Pelicot közel egy évtizeden át tartó megerőszakolásában, annak kísérletében és szexuális zaklatásában.

Gisèle Pelicot's ex-husband won't appeal prison sentence for orchestrating mass rapes https://t.co/rzkn8aQhV6 — News Wave (@mynewswave) December 30, 2024