Szánthó Miklós: Donald Trump visszatérésével egyértelműen új korszak kezdődött Európában és Észak-Amerikában is

Nem feledhetjük, hogy január 20-ig Joe Bidennek hívják az USA hivatalban lévő elnökét – és csak sejtjük, pontosan kik is rejtőzködnek az idős elnök háta mögött: az amerikai mélyállam, a brüsszeli csatlósok - és utóbbi integráns részeként sajnos a magyarországi baloldal, Brüsszel helyi ügynökével, Magyar Péterrel együtt. Az azonban látható, hogy vagy pénzügyi vagy ideológiai megfontolásokból nem a békét támogatják, hanem a háború elhúzódását. Tartanunk kell attól, hogy a beiktatásáig hátra lévő időben ezek az erők minden áron megkísérlik megnehezíteni Donald Tr Ezért is fontos az, hogy a visszatérő amerikai elnök egy hiteles, jelentős nemzetközi tekintéllyel bíró, békepárti szövetségese – amilyen Orbán Viktor – a békefolyamatot tevőlegesen is napirenden tartsa”