Kidobta feleségét az erkélyről, majd két járókelőt is megkéselt egy férfi

Arról is írtunk korábban, hogy hárman meghaltak, többen pedig megsebesültek a németországi Solingenben egy késes támadásban. A szemtanúk szerint arabnak kinéző késes támadó válogatás nélkül támadt az ünneplőkre, még szombaton őrizetbe is vették. Késekkel fenyegetőzött egy férfi Németországban augusztusban is, a rendőrség agyonlőtte.