A MÁV főigazgatója fontos részleteket mondott a vasútállomásokról

Hasonló elgondolás mentén kezelik, fejlesztik az ingatlanokat nálunk fejlettebb országokban is, amelyek azután hosszú távon fenntartható, eredményes üzleti modell szerint működnek. Sok helyen ki is növik a vasútállomás szerepet, és a környezetük központjává, kész kis városrésszé fejlődnek. Jó mintákat találunk erre Londonban, Bécsben és sok más városban is.

A Déli pályaudvar fejlesztése is jelentheti Buda új központjának a megépítését,

hiszen a közlekedési csomópont vonzerejére alapozva számos más funkció is a területre telepíthető. Ami ma már szinte tájseb, de legalábbis évek, sőt évtizedek óta kihagyott ziccer a város szívében, az most végre várkosközponttá fejlődhet. Ráadásul úgy, hogy ez nem az adófizetőknek kerül pénzükbe, és a létrejövő érték is a közvagyon része marad.

Kizárólag MÁV-tulajdonú ingatlanokról van szó?

Jórészt olyan államiakról, amelyek a MÁV vagyonkezelésében vannak, de van köztük MÁV-tulajdonú is. A nagyállomásokra vonatkozó pályázati felhívásban külső befektetők javaslatait várjuk arról, hogy milyen koncepció alapján, milyen funkciókat telepítenének az állomásra, illetve a környezetébe.

Miért van szükség külső tőkére, miért nem az állam fejleszt?

Mert a feladat nagyobb, mint amennyi pénze az államnak vagy az állami vasúttársaságnak most van, vagy akár hosszabb távon lenne erre a célra. Ha nem állunk elő valamilyen kreatív megoldással, akkor belátható időn belül nem újulnának meg a magyar állomások, pláne nem ilyen nagy számban és egyszerre. Ebben világosan kell beszélnünk. Aki elutasítja ezt a programot – amely pedig számos garanciát kínál arra, hogy itt ne a közösből vegyenek ki vállalkozók, hanem oda betegyenek pénzt, szaktudást és munkát is –, az valójában azt mondja, hogy a mai helyzet maradjon fenn még hosszú évekig, évtizedekig. Ez azonban ellentétes az utasok érdekeivel. Mi azon az alapon szeretnénk külső forrást bevonni, hogy mivel jól hasznosítható területekről van szó, ezekre megéri pénzt fordítaniuk a befektetőknek, és nem kell rá az állam pénzét költeni. A programnak köszönhetően sok helyen és rövid idő alatt indulhatnak el olyan fejlesztések, amelyeknek esetenként már nemzetgazdasági szinten is lehet hozadékuk.