Fentanilt találtak a Mexikói-öbölben élő delfinekben

A Texas A&M University-Corpus Christi kutatói 89 delfint vizsgáltak a Mexikói-öböl három területéről – 83 élt, hatot pedig holtan találtak. A 89 vizsgált delfin közül 30 szervezetében nyomokban tartalmazott kábítószert, köztük 24-ben fentanil nyomokban. Mind a hat elhullott delfinben fentanil nyomai voltak - számolt be a The Hill.

Képünk illusztráció.

Fotó: BBC Wildlife Magazine

A kutatás megállapította, hogy az emlősökben kimutatott fentanil nem feltétlenül vezetett a halálhoz.

Az egyetem azt mondta, hogy az eredmények azt mutatják, hogy a gyógyszerek mikroszennyező anyagokká váltak, és egyre növekvő globális aggodalomra adhat okot. Dara Orbach, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a delfinek zsírja tökéletesen tudja tárolni az óceánban lévő szennyeződéseket.

A Texas A&M University-Corpus Christi kutatói azt mondták, hogy nem gondolják, hogy egyedül azokban a delfinekben van drog, akikben találtak. Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a cápák szervezetében még kokaint is találtak.

Mindez alapvetően egy óriás figyelmeztetés, maga a vörös vonal

– mondta Hussain Abdulla, a Texas A&M University-Corpus Christi kémiaprofesszora a NewsNationnek.

Aggodalomra ad okot, és tovább kell vizsgálódnunk, hogy meglássuk, mekkora ez a probléma. Csak a Mexikói-öbölben van mindez jelen vagy valójában világszerte?

A szakértők szerint szerint további kutatásra van szükség a szennyezés forrásának meghatározásához.

Mint arról korábban beszámoltunk, 5 évvel ezelőtt kokainnal teli garnélarákokra bukkantak. Brit kutatók vizsgálták az ország keleti térségének természetes vizeit, és megdöbbentek, amikor az összes kifogott garnélarákban kokain maradványokat találtak, amely a mintákban szintén jelen lévő ketaminhoz hasonlóan tudatmódosító hatása miatt igen kedvelt drognak számít. A kutatók eredményeiket az Environmental International tudományos folyóiratban publikálták.

A szakemberek az édesvízi garnélarák különböző mikro-szennyező anyagainak szintjét is vizsgálták. Az általuk kifogott valamennyi, összesen 15 darab garnélarákban kokain nyomara bukkantak.

A kokain ennyire nyilvánvaló jelenléte a vízben élő állatok szervezetében nem csak a térség vagy Nagy-Britannia, hanem az egész világ problémája

– mondta Nic Bury, a Suffolki Egyetem kutatója a The Guardiannek.