Hajvágás közben segített egy rendőrön egy férfi - videó

Kyle Whiting, aki éppen a warringtoni Haron Barber'sben volt december 17-én, a tükörben egy sokkoló jelenetre lett figyelmes, valaki éppen megtámadott egy rendőrt. Az esetről készült felvételen látszik, ahogy Kyle a fodrászköpenyében odarohan, hogy elrángassa a támadót, miközben a járókelők gyűlnek össze segíteni. Pár pillanattal később egy másik rendőr is megérkezett, aki a férfi segítségére sietett.

A helyszínen egy 50 éves férfit letartóztattak. Kyle, akit azóta a hajvágós hősként emlegetnek, elmagyarázta, miért avatkozott közbe, és elmondta, mi történt ezután. A 32 éves férfi gyorsan beugrott a fodrászhoz, miután elvitte barátnőjét a Warrington Kórházba, aki lábsérülést szenvedett, és hosszú ideig kellett várakozniuk az ellátásra.

Amikor meglátta a rendőr elleni támadást, Kyle lefogta a támadót, a karját hátracsavarta, térdével pedig a hátára nehezedett, míg a segítségül érkező rendőrök átvették tőle az ügyet.

Ezután Kyle egyszerűen visszasétált a fodrászhoz, hogy a fodrász befejezhesse a haját. Miután elkészült, visszament a kórházba barátnőjéhez – és végül közvetlenül az általa megmentett rendőr mellé ült le.

Fotó: Shutterstock

Kyle a MailOnline-nak így nyilatkozott:

Amint a támadót letartóztatták, visszamentem a fodrászhoz, majd a kórházba. És közvetlenül mellénk ült a rendőr, akit az imént mentettem meg. Az egyik rendőr, aki a helyszínen volt, üzenetet is küldött nekem Messengeren, hogy megköszönje a támogatásomat.

Kyle elmondta, hogy számára „ösztönös” volt közbeavatkozni. Hozzátette, hogy a testvére is rendőr, és szeretné, ha mások is segítenének neki, ha hasonló helyzetbe kerülne. A megtámadott rendőr a kórházban elmondta neki, hogy a földre esés során a keze sérült meg.

A Cheshire-i Rendőrség szóvivője is köszönetet mondott a hősnek:

„A rendőrök köszönetet mondtak egy járókelőnek a támogatásáért, miután egy tisztet megtámadtak Warringtonban. Az incidens december 17-én, kedden, 11:40 körül történt a Lovely Lane környékén. A támadás során egy közeli fodrászatból egy civil személy beavatkozott, hogy segítsen a rendőrnek. Egy 50 éves férfit őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatban.”