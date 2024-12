A forgalommal szemben haladt az autópályán, halálos balesetet okozott

Egy, a forgalommal szemben haladó sofőr meghalt egy másik autóval való ütközés során a németországi A8-as autópályán. A szembejövő autó két utasa súlyosan megsérült – közölte a német rendőrség.

A rendelkezésre álló információk szerint az 55 éves nő vasárnap este a Traunstein közelében található Übersee közelében hajtott az autópályán az ellenkező irányba

- írta meg a Der Spiegel.

A másik autó utasait, egy 49 és egy 46 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Az ütközés következtében több másik autó és egy Flixbus is megsérült – írta a Merkur.

Egyelőre nem tudni, hogy a nő miért hajtott az út rossz oldalán. A rendőrség megkezdte az ügy kivizsgálását.

A kép illusztráció!

Fotó: X

Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogy egy idős, kerekesszékes férfit láttak az írországi Dublin külvárosában az autópályán haladni, a forgalommal szemben.

Egy idős férfiről megosztottak egy olyan videót a közösségi médiában, amint egy forgalmas autópályán a forgalommal szemben halad elektromos kerekesszékével. A nyugdíjast láthatóan nem zavarta, hogy akadályozza a forgalmat, ami araszolva haladt a jelenet miatt.

A videót több százezren látták és rengeteg kommentet kapott, sokan viccelődtek az eseten, de voltak olyanok is akik felháborodásuknak adtak hangot.

Korábban arról is beszámoltunk, hogyan száguldozott az autópályán, a forgalommal szemben Encsnél egy őrült sofőr. Az M30-as autópályán Szikszó és Encs között mindezt kilométereken át tette úgy, hogy láthatóan akkor sem tűnt fel neki, hogy valamit rosszul csinálna, amikor többen is jöttek szembe vele: még egy teherautó is.

A sofőr valószínűleg nem vette észre, hogy rossz oldalon ment fel a pályára, ezzel azonban könnyedén tragédiát is okozhatott volna.

Arról is írtunk, hogy a forgalommal szemben ment egy Jaguar a Szentendrei úton. Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette az esetet. Láthatóan a legnagyobb nyugalommal indulnak el az autósok a zöld jelzésre, majd jókora meglepetésben részesültek. Szerencsére mindenki jól reagált a helyzetre, amihez hozzájárult a kis sebesség.