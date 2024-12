Halálra késeltek egy fiatal férfit Angliában

A 19 éves férfi halálát december 18-án, szerdán este 18:26-kor állapították meg a Hampshire megyei Netley falu Station útjára riasztott mentősök. Még megpróbálták megmenteni, de már nem tudták. A rendőrség most nevezte meg, hogy Tawana Choruma az áldozat és azt is, hogy halálra késelték. Még a támadás másnapján is a helyszínen állt a rendőrségi kordon,

amely mögött törvényszéki szakértők és rendőrkutyák vizsgálták át az utcát.

Egy helyi azt mondta a Daily Mailnek, hogy ezen a napon, tehát december 19-én látott embereket, akikről úgy gondolja, hogy az áldozat családtagjai lehettek, és "imádkoztak" a helyszínen.

A sikátorban történhetett, mert lezárták a közeli parkot. Ez egy csendes utca... És már olyan közel a karácsony"

– tette hozzá.

A hampshire-i rendőrség szóvivője elmondta, hogy két 18 éves, southamptoni férfit gyilkosság gyanúja miatt, egy szintén 18 éves és szintén southamptoni férfit pedig gyilkosság és rablás miatt tartóztattak le az ügyben. Emellett egy 36 éves southamptoni nő is a nyomozók látóterébe került.

Őt azzal gyanúsítják, hogy segített a támadóknak.

A nőt dílerkedés, valamint egy lőfegyverutánzat birtoklása miatt letartóztatták, de óvadék ellenében feltételesen szabadon engedték.

Továbbra is szeretnénk kihallgatni mindenkit, aki a Station út üdülőrészi területén tartózkodott az eset idején"

- tette hozzá a szóvivő, majd arra kérte a tetthely közelében lakókat, nézzék meg, nincs-e a kukájukban egy kidobott mobiltelefon.