9 embert mészárolt le egy mikulásnak öltözött férfi

Egy férfi karácsony napján mikulás jelmezeben kopogott be egy családi házba, ahol közel 30 fős partit tartottak. A hátborzongató gyilkosság során a mikulás először egy kislányt ölt meg, majd a házban a többi családtaggal is végzett, végül pedig elővet egy lángszórót és azzal felgyújtotta a házat, ám közben ő maga is súlyosan megégett, ezért menekülés helyett változtatnia kellett az eredeti tervén.

A 2008-as karácsonyi vacsora után az Ortega család tagjai szét szóródtak a hatalmas családi házukban. Joseph Ortega, a családfő épp Texas Hold 'Em -et játszott az 53 éves feleségével és a gyerekeivel a kaliforniai Covinában található otthonukban, mielőtt megtörtént volna a hátborzongató gyilkosság. Hátborzongató gyilkosság során ölték meg az Ortega család több tagját

Fotó: Getty Images Amíg a nagyszülők és a gyerekek kártyáztak, addig az unokák videójátékoztak, míg mások a medencénél beszélgettek. Az emeleten pedig egy 17 éves fiú a számítógépe előtt ült, mikor egy férfi kopogott az ajtón mikulás jelmezeben egy nagy csomaggal a vállán, akinek egy lány boldogan nyitott ajtót, miközben azt kiabálta: Mikulás!Mikulás! A családnak azért nem volt szokatlan, hogy késő este egy mikulás jelmezes férfi kopogtat az ajtójukon, mert az egyik szomszéduk minden évben beöltözött annak és hozott csomagot a gyerekeknek. Viszont ez 2008-ban teljesen máshogy volt, ugyanis a szomszéd időközben elutazott Los Angelesbe. Ez a mikulás azonban, azután, hogy belépett, két pisztolyt vett elő, és arcon lőtte a kislányt, akit később Katrina Uzefpolsky néven azonosítottak. Ezután belépet a házba, ahol lelőtte a kislány két nagybátyját is. Eközben a többi családtag meghallotta a lövéseket és megpróbáltak elbújni a gyilkos mikulás elől. Azok akik az étkezőben voltak bebújtak az asztal alá, azonban így sem tudták megúszni, hogy a férfi megölje őket. A támadó ezután felment az emeletre, ahol hátulról fejbe lőtte a 17 éves fiatal fiút, aki a számítógépe előtt ült, majd kiment a kertbe és ott is lövöldözni kezdett az Ortega család tagjaira. Miután válogatás nélkül mészárolta le a családot, a mikulásnak öltözött gyilkos a szatyrából elővett egy házi készítésű lángszórót, amivel felgyújtotta a házat, majd elmenekült. Néhány áldozatnak sikerült elmenekülnie a gyilkos elől. Közülük többen az égő házból átrohantak a szomszédokhoz, akik hívták a rendőrséget és tűzoltókat. A lángok közel 15 méter magasra csaptak fel, így a szomszédos épületre is átterjedt a tűz, amit 80 tűzoltó csak másfél óra alatt tudott eloltani. Ezután a rendőrök bementek a leégett házba, ahol számos holttestet találtak, akiket csak fogászati és orvosi feljegyzések alapján tudtak azonosítani, ugyanis a tűz hatalmas pusztítást végzett. A hozzátartozók elmondták, hogy körülbelül 25 ember, köztük sok gyerek tartózkodott az otthonban, és ünnepelt, amikor a mikulásnak öltözött férfi bekopogott az ajtón 23:30 körül.

Fotó: Getty Images Az ámokfutó férfi összesen 9 emberrel végzett. Megölte a 70 éves Joseph Ortegegát és feleségét

lányukat, a 43 éves Sylvia Ortegát

a 49 éves Chares Ortegát és a 45 éves feleségét, Cheri Ortegát

Sylvia Ortega két testvérét, a 46 éves Aliciát és a 17 éves Michaelt

valamint az 51 éves Jamest és feleségét. A kislány, akit a gyilkos fejbe lőtt, túlélte a támadást, őt kórházba szállították és a gyors orvosi segítségnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. A hátborzongató gyilkosság indítéka és elkövetője A támadás után szinte azonnal kiderült, hogy a mészárlást Bruce Jeffrey Pardo követte el, aki Sylvia Ortega egykori férje volt. A férfi nem tudta feldolgozni, hogy felesége elhagyta, ráadásul 2008 júniusában a válóper során a bíróság közölte a férfival, hogy havi 1785 dolláros (698 ezer forint) tartásdíjat kell fizetnie feleségének. Ezután Pardo úgy próbált pénzt szerezni, hogy a munkahelyén hamis számlákat állított ki. Amikor mindez kiderült, kirúgták a villamosmérnöki állásából, ezért pedig a bíróság felfüggesztett a tartásdíj fizetését, mivel a férfinek nem volt pénze. Pardo eközben egyre dühösebb lett a volt feleségére, valamint az anyjára is a válása miatt. Ugyan is a férfi anyja a nőt védte a válóper során, nem pedig a fiát, aki emiatt az tervezte, hogy őt is megöli. Azonban először az Ortega családot mészárolta le. Fotó: Getty Images Mint kiderült Pardo azt is tervezte, hogy a támadás után elmenekül Kanadába, de a lángszóró használata közben súlyosan megégett, ezért átöltözött a saját ruháiba, majd a bátyjához hajtott az autójával, a 48 kilométerre lévő Sylmarba. Később a rendőrök megtalálták a férfit a bátyja házában, ahol Pardo nem tudta elviselni a súlyos sérüléseit és fejbe lőtte magát.

Ezután Pardo autóját, ami egy háztömbnyire állt a estvére házától, megvizsgálták a nyomozók és megtalálták benne a gyilkossághoz használt négy darab fegyvert, amelyeknek az összes tára üres volt és töltények mérete megegyezett azzal a 20 darab lőszerrel, ami az Ortega ház körül volt.

