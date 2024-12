Óriási, többméteres hó eshet New Yorkban

Ahogy korábbi cikkünkben írtunk róla, extrém téli időre készülnek több amerikai államban, szombaton csaknem félméternyi hó esett, ami vastagodhat a következő napokban,

New York Államban 6 láb, azaz csaknem két méternyi hó is eshet

- írta a New York Post.

Önkéntesek takarítják el a havat a New York-i Highmark Stadionban december elsején

Fotó: Timothy T. Ludwig/AFP

A rengeteg hó mellett hideg is lesz, az előrejelzések szerint minden reggel fagypont alatt lesz a hőmérséklet a következő legalább tíz napban, de lehet, hogy két hétben is - mondta Cody Braud, a Fox meteorológusa. New Yorkban a hét közepén számítanak további havazásra, ennek mennyiségét egyelőre nem tudták megbecsülni. A New York állambeli Harrisburgban a hómennyiség már megközelítette az egy métert, és ez csak növekedni fog - mondta Braud.

Ez egy ötnapos esemény, ami csak rosszabb lesz

- figyelmeztetett.

Kathy Hochul kormányzó pénteken késő este szükségállapotot hirdetett ki az Erie-tó és az Ontario-tó mentén „a potenciálisan veszélyes és életveszélyes hóviharszerű körülmények” miatt, míg Josh Shapiro kormányzó Erie megyébe vezényelte a Pennsylvania Nemzeti Gárdát, hogy „segítsen a bajba jutott sofőröknek, és biztosítsa, hogy a sürgősségi mentők eljussanak a rászorulókhoz” - jelentette be szombaton az X-en.

Magyarországon szerencsére nem várható ekkora havazás