Hortay Olivér: Tartós áramszünetekre készíti fel a lakosságot a román kormány

Hortay Olivér közölte, hogy a hivatalos indoklás szerint a problémát az okozhatja, hogy "az időjárásfüggő megújulók telepítését - amelyek mostanra a román árammix több, mint felét biztosítják - nem kísérték kellő hálózati és rugalmassági kapacitás-fejlesztések".

Márpedig ahogyan Ukrajnának egyre több áramra van szüksége, és az európai ellátás egyre feszesebbé válik, Románia import-lehetőségei is beszűkülhetnek, ami több órás áram-kimaradásokhoz vezethet."

Hozzátette, hogy ennek az a tanulsága, hogy a villamos energia-mixet nem lehet kizárólag időjárásfüggő megújulókra építeni.

Radikális zöldítés helyett egyensúly őrző energiapolitikára van szükség.

- hangsúlyozta.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, már novemberben is több ezer háztartás maradt áram nélkül novemberben az erős szél és hóvihar miatt, még az autópályát is le kellett zárni. A téli idő a légi és vízi közlekedésre is kihatott.

Az ítéletidő az ország nyugati részén, Temes, Arad, Krassó-Szörény és Hunyad megyében

összesen 61 településen okozott áramkimaradást.

A harmadfokú riasztás alatt álló Krassó-Szörény megyében, Resicabányán és Karánsebesen tömbházak tetőzetét szakította le, villanyoszlopokat, fákat döntött ki az erős szél, több gépkocsi is megrongálódott.

Ráadásul a románokra csőstül jön a baj, hiszen az Alkotmánybíróság semmissé nyilvánította az elnökválasztás első fordulójának eredményeit mely olyan politikai válságot idézett elő, amelyre 1989 óta nem volt példa az országban. A taláros testület külföldi beavatkozásra hivatkozva törölte a voksolás eredményeit, amely lépés azonnal mély szakadékot nyitott a román politikai színtéren.