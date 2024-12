Hó alá kerülhet Moszkva a hétvégén, brutális hóvihar közeledik

A várakozások szerint a hóvihar szombaton csap le az orosz fővárosra, szombaton nagyjából 22 centiméteres lesz a hóréteg vastagsága a szakértők szerint, erre eshet rá vasárnap még 8 centi. Azonban Moszkva környékén még ennél is több hó eshet.

A fővároshoz közeli Klin városában akár 40 centi hó is lehet vasárnapra

– írja a Magyar Nemzet a Lentra.ru cikke alapján.

Az előrejelzések szerint pedig a következő héten még több hó fog esni, így szinte mindenhol az országban havas lesz a táj.

Képünk illusztráció

Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

A hőmérséklet is lecsökken, a várakozások szerint pénteken éjszaka mínusz 10 és mínusz 15 fok között alakul a hőmérséklet, míg vasárnap este valamivel melegszik az időjárás.

Ahogy azt korábban megírtuk, extrém hidegre és csaknem kétméternyi hóra számítottak New York államban azt követően, hogy december elején már több mint fél méter hó esett. Az akkori előrejelzések szerint a következő öt nap csak rosszabb lesz, az állam északi részén katasztrófahelyzetet hirdetett ki a kormányzó. A rengeteg hó mellett hideg is lehet, az előrejelzések szerint minden reggel fagypont alatt lehet a hőmérséklet a következő legalább tíz napban, de lehet, hogy két hétben is.

A Nagy-tavak felől érkező nagy nedvességtartalmú légtömegekből a lehullott több mint félméteres hóréteg az előrejelzések szerint akár még másfél méterrel vastagodhat New York, Pennsylvania és Ohio állam egyes részein. New York állam nyugati részén veszélyhelyzetet, míg Pennsylvania északnyugati megyéiben katasztrófahelyzetet hirdetett ki a kormányzó, a hatóságok pedig a veszélyes útviszonyok miatt adtak ki figyelmeztetést a hálaadás napjához kapcsolódó ünnepi hétvége után hazainduló tömegek számára.

Dél-Korea fővárosában rekord mennyiségű hó esett le november végén. Több mint 16 centi vastag hótakaró borította a várost, amire azóta nem volt példa, amióta mérik a havazást az országban. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki, ugyanis a havazás folytatódik. A Dél-Koreai Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint az egyik reggel 16,5 centi hó esett, ami új novemberi rekord az ország fővárosában.