Így tomboltak és ünnepeltek a szíriaiak a világ nagyvárosaiban el-Aszad megbuktatása után

Ahogyan arról az Origo már korábban beszámolt, elmenekült Damaszkuszból Bassár el-Aszad szíriai elnök, a lázadók pedig bevonultak Szíria fővárosába. Azóta kiderült az is, hogy a volt szíriai elnök Moszkvában tartózkodik, és már meg is kapta a menedékjogot Oroszországban. Most a tálib rezsimhez hasonló iszlamista berendezkedés jöhet létre a közel-keleti országban.

Világszerte tombolva ünnepelnek a szíriaiak

A világ különböző nagyvárosaiban a szíriai ellenzék támogatói nagy tüntetéseket és ünnepléseket tartanak. Így többek között tüntetéseket tartottak Washingtonban, ahol a tüntetők együtt ünnepeltek, és a rezsim bukását skandálták. Hasonló megmozdulásokra Norvégiában, Svédországban, Hollandiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban is sor került, amivel az ellenzéki mozgalom globális támogatottságát akarták kifejezni.

Százak ünnepeltek az Isztambul központjában található Fatih-mecset előtt is, amely az 500 000 fős szíriai közösségük egyik fókuszpontja a török ​​városban, de szíriaiak százai ünnepelték el-Aszad bukását a londoni Trafalgar téren is, ahol egymást ölelve "Mabrouk"-t (Gratulálok) skandáltak.

Belfastban békésen ünnepeltek, de máshol erőszakosak lettek a tüntetők

Arról a BBC készített egy összeállítást, hogy több tucat szír gyűlt össze Belfastban, hogy megünnepeljék az Aszad-rezsim bukását. "Nem hittük el, az érzés hihetetlen" - mondta egy tüntető a BBC News NI-nek. Itt a tudósítások szerint békésen zajlottak az események, ehhez képest Bécsben már más volt a helyzet, ott ugyanis elszabadult a pokol a tomboló szíriai migránsok miatt.

Hannes Amesbauer, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) biztonsági szóvivője szerint a résztvevők száma az eredetileg bejelentett háromezer fő helyett több mint tizenkétezerre nőtt. A rendőrség nehezen birkózott meg a város minden kerületéből érkező szíriai tömegekkel, még az eredetileg az Austria–SCR Altach labdarúgó-mérkőzés biztosítására beosztott rendőri erőket is a belvárosba vezényelték.

Teljes káosz uralkodik

– idézte Amesbauert az Exxpress osztrák napilap.