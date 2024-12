Joe Biden példátlan botránya: elnöksége utolsó heteit kihasználva kegyelmet adott bűnöző fiának

Az amerikai képviselők hevesen bírálták a jelenleg még hivatalban lévő demokrata elnök döntését.

James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke szerint az államfő hazudott az elejétől a végéig családja korrupt befolyásolási tevékenységéről.

Jim Jordan, a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Biden annak ellenére döntött a kegyelem mellett, hogy a demokraták szerint alaptalan volt a képviselőház alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) vizsgálata.

Ha ez így van, akkor miért adott most kegyelmet Joe Biden Hunter Bidennek éppen azokért a dolgokért, amelyek miatt mi vizsgálódtunk?

– tette fel a költői kérdést a képviselő, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

A világháború kirobbantása a cél

Nem ez Joe Biden egyetlen, vitákat kiváltó döntése. Ismert, hogy a demokrata elnök mindent elkövet annak érdekében, hogy még a békepárti Donald Trump beiktatása előtt eszkalálja az ukrán-orosz háborút. Biden még novemberben engedélyezte az ukránoknak, hogy az Egyesült Államok által biztosított fegyvereket orosz területeken is bevethessék. Már akkor lehetett tudni, hogy ezzel akár világháborúba is sodorhatja saját szövetségeseit. Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember közepén beszélt arról, hogy a NATO-országok már nem csupán arról tárgyalnak, hogy a nyugati nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajna fegyveres erői bevethetik-e Oroszország ellen, hanem gyakorlatilag az ukrajnai konfliktusban való közvetlen részvételről egyeztetnek.

Az orosz védelmi minisztérium által 2024. március 1-jén közzétett videóból készült felvétel Oroszország nukleáris elrettentő erőihez tartozó ICBM próbalövését mutatja be

Fotó: AFP

Ezt követően rövidesen, november 19-én éjszaka Ukrajna több ATACMS típusú rakétát lőtt ki orosz területekre. Az amerikai gyártmányú rakéták közül ötöt megsemmisített az orosz légvédelem, a lehulló törmelék kisebb károkat okozott egy katonai létesítményben, sérültekről és halottakról nem érkezett jelentés. Mindez gyakorlatilag egybevágott az új orosz nukleáris doktrína elfogadásával, amelyet Vlagyimir Putyin elnök írt alá.

Ennek értelmében bármely nem nukleáris állam által, de egy nukleáris ország részvételével vagy támogatásával elkövetett agresszió Oroszország elleni közös támadásnak minősül.

Vagyis az Egyesült Államok részéről az ukránoknak átadott, majd az oroszok ellen használt ATACMS rakéták miatt az USA is támadást indított Oroszország ellen, ennek értelmében Moszkva akár nukleáris megtorlást is elrendelhetett volna. Szerencsére ez nem történt meg, az oroszok viszont kemény üzenetet küldtek Ukrajnának és a nyugati szövetségeseinek. Oroszország november 21-én kilőtte Ukrajnára az Oresnik nevű kísérleti, közepes hatótávú ballisztikus rakétát, amely nukleáris robbanófejek szállítására is képes. Az egyik szakértő szerint a Moszkva által bevetett szuperrakéta, amennyiben azt nukleáris robbanófejekkel szerelik fel, tízszer nagyobb pusztítást képesek végezni, mint ami Hirosimában történt.