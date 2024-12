Kamala Harris a kampánya során óriási vagyonokat költött el magánrepülőgépekre és luxusszállodákra. Ahogy a Mandiner írja, Harris még mindig pénzért könyörög a demokrata pártnál.

A kéregetés oka az ugyanis, hogy a politikus 1,5 milliárd dollárd gyűjtött össze, amit aztán 15 hét alatt el is költött.

A Politiconak nyilatkozó bennfentesek szerint 20 millió dolláros adósságot hagyott hátra, ám ezt Harris csapata tagadja.



Harris a kampány során bőkezűen költözz a luxusra, 900 000 dollárt költött a Las Vegas-i Sphere külső képernyőjén történő hirdetésekre is.

A Demokrata Párt stratégája, James Carville szerint szükséges egy részletes pénzügyi ellenőrzés, amely feltárja, mire is költötte el pontosan a kampánypénzt.

Sokan tesznek fel kérdéseket, és valószínűleg szükség lesz egy átvilágításra

– mondta Carville.

Hozzátéve, hogy a kampány során elkövetett hibákból tanulni kellene.

A Harris-kampány adósságai és kiadásai jelentős gondokat jelenthetnek majd a Demokrata Párt következő vezetője számára, akit 2025. február elsején választanak meg.

Kamala Harris még hetekkel a választási vereség után is pénzért könyörög.

Fotó: AFP / AFP/US (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Ahogy korábban írtuk, A Kamala Harris-kampány vezetőtanácsadója a héten egy (Obamához közel álló) podcastban beismerte, hogy belső méréseik szerint az alelnök soha nem vezetett Trump előtt.

Kamala Harris óriásit bukott az elnökválasztáson, ez a szavazatok számán is meglátszott, közel 10 millióval kevesebb voksot gyűjtött össze, mint négy évvel korábban Joe Biden.