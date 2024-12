Szakember mondta el, mi okozhatta a Kamniki-Alpokban meghalt magyar túrázó tragédiáját

Ahogy az Origo is beszámolt róla, két magyar túrázó rekedt az észak-szlovéniai Kamniki-Alpokban, miután eltévedtek a Kamniki-nyeregben, 1931 méter magasan, az egyikük lába eltört. A mentésben 40 hegyimentő vett részt, de az akciót az erős havazás, az erős szél és a lavinaveszély, valamint a közel nulla látótávolság miatt fel kellett függeszteni hétfőn.

Az egyiküket hétfőn megtalálták és biztonságos helyre vitték. Sérüléseket nem szenvedett, de hipotermiás volt. A sérült férfi után még négy napig kutattak, a keresését többször fel kellett függeszteni hófúvás és lavinaveszély miatt. Majd csütörtökön a Szlovén Hegyimentő Egyesület (GRZS) bejelentette, hogy holtan találták a szlovén Kamniki-Alpokban eltűnt magyar túrázót.

Egy tapasztalt túrázó, túravezető, Bogáti András, a vaol.hu-n megosztotta, hogy mire kell egy ilyen hegyi túra idején vigyázni, hogy elkerülhetővé váljanak a hasonló tragédiák.

"A hegyen teljesen más viszonyok uralkodnak, mint a sík terepen" - kezdte. "Egyik pillanatban süt a nap, majd pár perc múlva olyan erős felhő, köd ér el bennünket, hogy szinte semmit sem lehet látni.

Ilyenkor ajánlatos nem mozogni, mert az útról letérve könnyen egy szurdokba, szakadékba eshetünk.

A hegynek egyedül sose álljunk neki, legalább ketten legyünk. Ha többen vagyunk, annál jobb! Fontos, ismeretlen helyen télen ne túrázzunk, azt a terepet jó időben, nyáron térképezzük fel."

A hegyi túrák veszélyeire figyelmeztet a szakember

Fotó: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook

A szakember kiemelte,

ha véletlenül mégis eltévednénk, akkor ne bolyongjunk, mert előfordulhat, hogy éppen emiatt kerüljük el az értünk indított mentőegységeket.

"Elindulás előtt az egyik családtagunknak, ismerősünknek mondjuk meg, merre megyünk majd, ismertessük vele az útvonalat is" – folytatta. "A visszaérkezés legkésőbbi időpontját is mondjuk meg, ha az adott időre nem érkezünk meg, akkor ő értesíti a mentőket. Emlékszem, voltam olyan helyen, hogy tükörsimára fagyott a hó, és nagyon fújt a szél. Ilyenkor jó társ a csákány, amit bevájva a jégbe, megtarthatjuk magunkat, illetve ajánlatos összekapaszkodni a társunkkal. Bármerre is indulunk, úgy számoljunk, hogy legyen nálunk két napra elég élelem és víz. A magasan, a rejtett helyeken sokszor nincs térerő. A műholdas jeladó viszont hasznos lehet."