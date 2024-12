Káosz Norvégiában karácsony napján, országszerte leállt a vonatforgalom

A Bane Nor norvég vasúttársaság szerda reggel 8 óra előtt jelentette be a forgalom leállását: „A hiba elhárításáig minden vonatnak le kell állnia az országban”. Az ok a vonat és a forgalomirányító központ közötti kommunikáció hibája, az úgynevezett "vonatrádió", vagy GSM-R. A hálózatot a Bane Nor üzemelteti, és csak a vonattársaságok alkalmazottai használják.

Továbbra is dolgozunk a hiba okának feltárásán, a beszállítóktól és a gyártóktól is kapunk segítséget

– mondta Anne Sofie Kirkhusmo sajtóügyeletes a VG-nek .

Full togstans i hele Norge: Bergensbanen og Dovrebanen stengt ut dagen

Alle tog på Bergensbanen og Dovrebanen blir innstilt ut dagen.https://t.co/bru3kbHb4C — Knut A Rosvold (@knutarnold) December 25, 2024

16:00 órakor bejelentették, hogy a Bergen és a Dovre vonalon az összes vonatot törölték aznap.

A Bane Nor 17 órakor azt írta, hogy a vonatoknak még állniuk kell a helyzet tisztázásáig.

A Bane Nor felelős a norvég vasutak pályájáért és infrastruktúrájáért. Azt nem akarták nyilvánosságra hozni, hogy az országban pontosan hol vannak ezek a hibás informatikai rendszerek. Saját honlapjuk szerint a trondheimi Nemzeti Műveleti Központ (NOS) üzemelteti a vonatrádiót.

„Nagyon jól értem, hogy kétségbeejtő helyzetük van azoknak, akik ma utaznak. Utasként joga van arra, hogy a vonat törlése esetén oda szállítsák, ahová tart” – mondja Jon-Ivar Nygård közlekedési miniszter.