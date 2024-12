Katasztrófaturizmusra használják az ukránok a háborút

Moisejev elmondása szerint kirándulása elején arról beszél, hogyan élte túl a Kijev elleni rakétatámadást a háború első óráiban. Majd fényképeket mutat be a kijevi régió városairól és falvairól, arról, hogy hogyan néznek ki most. A körút során különösen az Irpen folyón átívelő hidat mutatja be, amelyet a háború elején felrobbantottak, hogy megakadályozzák a Kijev elleni támadást.