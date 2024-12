Az otthonában késeltek halálra egy 8 éves kislányt

December 1-jén, 23 óra 45 perckor egy férfi betört egy családi házba az írországi New Rossban. A támadó, miután bejutott a lakásba egy kést vett elő, amivel súlyosan megsebesítette a 31 éves Alisha Al Katibot.

A nő, mikor meglátta a betörőt sikoltozni kezdett, amire a nyolc éves kislánya, Malikika Al Katib, felfigyelt és azonnal lerohant az emeletről, hogy megvédje az anyját a támadótól. Azonban a férfit nem ijesztette el a kislány jelenléte, hideg vérrel megkéselte.

A támadás után a rendőrök a helyszínre siettek, ahol azonnal riasztották a mentőket is, akik a sérülteket a Waterford Egyetemi Kórházba vitték. A kislánynak életveszélyes sérülései voltak, és másnap a kórházban meghalt.

A gyerek anyja valószínűleg teljesen fel fog épülni.

Az iskola, ahová a kislány járt, egészségügyi szakértők segítségével mondta el a diákoknak tragikus eseményt. Ennek kapcsán, Theresa White igazgató a következőket mondta:

Ma reggel megtudtuk, hogy meghalt egy diák, aki az iskolánkba járt. Ez egy szörnyű tragédia a családnak, iskolánknak és közösségünknek is. Mélyen elszomorítanak bennünket ezek az események, ezért együtt érzésünket fejezzük ki a családdal és a barátokkal együtt.

Ezután pedig hozzátette:

Tanáraink segítenek a diákoknak megbirkózni ezzel a tragikus eseménnyel. Ma információkat osztunk meg a szülőkkel arról, hogyan támogathatják gyermekeiket ebben a nehéz időszakban.

A nyomozók pedig az közölték, hogy további vizsgálatokat terveznek, valamint a nyomozást egy vezető nyomozótiszt fogja felügyelni -írja a Mirror.

