Éjszaka az utcán késsel a kezében szaladgált egy gyilkos férfi

A floridai rendőrség hamar elfogta azt a férfit, a december 1-jén éjszaka 1 óra 20 perckor betört egy nő otthonába, majd megkéselte, miközben az aludt. A 33 éves Bonnier Jose Sarmiento Lanza menekülni kezdett miután megkéselte ismerősét, de a rendőrök a támadás után drónok segítségével elfogták, ugyanis a késelő csupán csak egy utcányira volt a nő házától.

A rendőrség elmondta, hogy Lanza betört a nő otthonába, majd ott többször megszúrta áldozatát, egy másik emberre is rátámadt.

Ezután a rendőrség azt is közölte, hogy a férfi előre eltervezte a támadást, mivel ismerte a nőt.

Kiderül az is, hogy a nő túlélte a késelést, őt a mentősök kórházba vitték és ott stabilizálták az állapotát. Lanzát pedig betörés és késes támadás miatt feljelentették és őrizetben tartják a tárgyalásig, ami december 30-án lesz majd. - írja a Ripost.

A kép illusztráció!

Fotó: X

Ahogy arról korábban az Origo is írt,hogy hárman meghaltak, többen pedig megsebesültek a németországi Solingenben egy késes támadásban. A szemtanúk szerint arabnak kinéző késes támadó válogatás nélkül támadt az ünneplőkre, még szombaton őrizetbe is vették. Késekkel fenyegetőzött egy férfi Németországban augusztusban is, a rendőrség agyonlőtte.

A nyáron támadt rá három emberre egy férfi az egyik manchesteri kisvárosban is. Az áldozatok közül egy nő a helyszínen meghalt. A támadás után egy fiatal férfit tartóztatott le a rendőrség. Késsel támadtak meg egy lelkészt Írországban is augusztusban.

Novemberben pedig arról számoltunk be, hogy nyolc ember meghalt és 17 megsebesült a kelet-kínai Csiangszu tartományban található Jihszing város egyik műszaki felsőoktatási intézményében, ahol november 16-án este késes támadást hajtott végre az iskola egy volt diákja.

Korábban Csilin kínai tartományban az év elején történt késes támadás: egy kínai férfi késsel támadt négy amerikai egyetemi oktatóra. A Cornell College tanárai a tartományban működő Beihua Egyetemen oktattak. A támadás alkalmával egy helyi lakos a tanárok segítségére sietett, de az elkövető őt is megszúrta. Az áldozatok sérülései nem voltak súlyosak.