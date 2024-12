Lövések értek egy Jeruzsálem felé tartó buszt, egy kisfiú meghalt és többen megsérültek - videó

A támadás egy kereszteződés közelében történt, amikor ismeretlen tettesek tüzet nyitottak az autóbuszra. Az esetről a The Times of Israel című izraeli lap számolt be. A 12 éves fiú, aki családjával utazott Beitar Illitből Jeruzsálembe, súlyos állapotban került a jeruzsálemi Hadassah Kórházba.

Az orvosok azonban nem tudták megmenteni, a halálhírét csütörtök hajnalban hozták nyilvánosságra.

A lövöldözés további három áldozatot hagyott maga után: egy nő súlyos, míg két másik utas könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) tájékoztatása szerint a támadás al-Khader palesztin település közelében történt, majd a sebesülteket szállító busz eljutott a Tunnels ellenőrzőpontig

Fotó: Anadolu via AFP

A támadót egyelőre nem sikerült elfogni.

Az izraeli biztonsági erők útlezárásokat léptettek életbe, és lezárták Betlehem környékét, hogy elfoghassák az elkövetőt - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Ciszjordániában az utóbbi hetekben megnövekedett az erőszakos cselekmények száma.

A támadás előtti éjszaka Nabluszban egy lövöldözés során három izraeli sérült meg, a hétvégén pedig Ciszjordánia déli részén egy izraeli katona szenvedett súlyos sérüléseket egy gázolásos merényletben.

Arról is írtunk tegnap, hogy a zsidó állam arra figyelmezteti polgárait, hogy kerüljék el az európai nagyvárosok Izraellel kapcsolatos sport- és kulturális eseményeit. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy a múlt csütörtökön a Maccabi Tel Aviv szurkolóit antiszemita támadások érték az Ajax elleni labdarúgó Európa-liga mérkőzés után.

Október végén több tucat, buszmegállóban várakozó embert sebesített meg egy a gyanú szerint szándékosan gázoló kamionsofőr Izraelben. Egy férfi a tömegbe hajott kamionjával egy izraeli katonai támaszpont közelében.

A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a nehéz rakománnyal megpakolt kamion sofőrje szándékosan a buszmegállóban várakozó emberek felé hajtott, és a terrorista egy izraeli állampolgárságú arab férfi volt. Fegyveres terrorista lövöldözött Izraelben október elején is: egy 25 éves nőt agyonlőtt és nyolc embert megsebesített az izraeli Beér-Seván, a központi buszpályaudvaron.

Áprilisban arról is írtunk, hogy az izraeli biztonsági erők agyonlőttek egy török turistát, aki késsel támadt egy rendőrre Jeruzsálemben.

Tavaly januárban lövöldözés tört ki egy jeruzsálemi zsinagógában, legalább heten meghaltak. A merénylő autóval érkezett Jeruzsálem Neve Jakov nevű lakónegyedébe, ahol járművét leállította, majd egy zsinagóga kapujánál lövöldözni kezdett az onnan távozó, korábban a szombatot fogadó imádkozókra. A merénylőt a helyszínen lelőtték.

Korábban arról is írtunk, hogy egy 17 éves palesztin támadó Jeruzsálem központi buszpályaudvarának Jaffa utcai kapujánál, egy boltban megsebesített késével két, 16 éves ultraortodox fiút, majd egy rendőrnő meglőtte őt.

Tavaly két terrorista autójával, gépkarabéllyal és pisztollyal felfegyverkezve Jeruzsálem egyik bevezető útjához hajtott, majd ott kiszállva tüzet nyitottak a buszmegállóban álló civilekre. Végül két biztonsági és egy fegyveres civil agyonlőtte őket.