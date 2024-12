Meglőttek egy férfit egy német Aldi parkolójában

Az eset nem sokkal 19 óra után történt, miközben a vásárlók még az esti bevásárlásukat intézték.

A szupermarket parkolójában váratlanul lövések dördültek el, amelyek célpontja egy 37 éves férfi volt.

A férfit több lövés érte. Néhány métert tudott sétálni, majd a földre rogyott. A hozzátartozója, aki vele volt az incidenskor, nem sérült meg.

Egy szemtanú a BILD-nek így nyilatkozott:

Hirtelen több hangos csattanást hallottam, majd láttam, hogy egy férfi összeesik. Úgy tűnt, hogy a mellkasán érte találat.

A szupermarketből és a közeli edzőteremből kiérkező embereket mélyen megrázta a történtek látványa, sokan láthatóan sokkos állapotban voltak. A sérültet kórházba szállították.

A rendőrség közlése szerint egyelőre nem tudni, hogy az áldozat élete veszélyben van-e.

A rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat

A rendőrség lezárta a helyszínt, és nagy erőkkel megkezdte a nyomozást. A legmodernebb technikai eszközökkel próbálják kideríteni a véres támadás pontos körülményeit.

Annyi azonban biztos: az ügyben már történt letartóztatás.

