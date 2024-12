Egész Európa megrendült a magdeburgi terrortámadás után

Hivatalos információk jelentek meg az áldozatokról

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Alsó-Szászországból és Szász-Anhalt tartományból érkezett az az öt ember, aki meghalt a magdeburgi karácsonyi vásár elleni terrortámadásban. A magdeburgi ügyészség sajtómegkeresésre adott rövid válaszban az olvasható: a legfiatalabb áldozat, a kilencéves kisfiú Alsó-Szászországból érkezett, négy nő – 45, 52, 67 és 75 évesek – pedig Magdeburg tágabb környezetéből. A szóvivő, a családok érdekeit szem előtt tartva, további részleteket nem közölt a halálos áldozatokról.

Fotó: AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Crime, Law and Justice

Gyermek áldozat: özönlik a részvét

A terrortámadásban meghalt kilencéves kisfiú, André Gleißner édesanyja, Désirée szívszorító bejegyzést tett közzé a Facebookon: „Hadd repüljön az én kis mackóm újra a világ körül. André nem ártott senkinek. Csak kilenc évet töltött velünk a földön. Miért pont ő? Miért? Nem értem. Most a nagymamával és a nagypapával vagy a mennyben. Nagyon hiányoztál nekik, ahogy most nekünk is hiányzol itt. Mindig a szívünkben fogsz élni. Ezt megígérem neked”.

A poszt alatt özönlenek az együttérző hozzászólások, ismerősök és ismeretlenek. Az ismerősök kedves természetű, vidám kisfiúnak írják le Andrét.

Tüntetések, erőszak és rendőrségi akciók Magdeburgban a terrortámadás után

Rendőrségi közlemény szerint szombaton este mintegy 2100 ember gyűlt össze a magdeburgi Hasselbachplatzon. A tüntetésen – mely a város karácsonyi vásárán elkövetett gázolásos merényletet követően történt – erőszakos összetűzésekre is sor került, ezek miatt büntetőeljárások indultak. Más, spontán szerveződött demonstrációkon is a migránsok hazatoloncolását követelték.

Fotó: AFP

A város más részein más tüntetések is szerveződtek az öt halálos áldozatot követelő támadás után, ám azok kisebb létszámúak voltak, és incidens nélkül véget értek.