A kommunisták egykori stratégiáját használja Magyar Péter és a dollármédia

Alinsky öröksége és módszerei mind a mai napig szervesen élnek a baloldali mozgalmakban, illetve a progresszív politikában, és nem meglepő módon Magyar Péter, valamint a mögötte felsorakozó Soros-hálózat különböző entitásai, így a dollármédia ismert hazai képviselői is ezekben a zavarkeltésre szolgáló eszközökben látják a politikai céljaik elérésének leghatékonyabb eszközét. Összefoglaló anyagunk most a radikálisok 12 pontja mentén, azokhoz konkrét példákat rendelve mutatja be ezt a romboló hatású, destruktív politikai manipulációs tevékenységet.

„Sose kerülj kívül az embereid tapasztalati körén. Csak zavarodottságot, félelmet és meghátrálást fog eredményezni”. Az Alinsky által kívánatosnak tartott vezető a hétköznapi emberek félelmeire építi politikáját, amint azt Magyar Péter is teszi. A Tisza Párt elnöke közéleti tevékenységének középpontjában az állami ágazatokkal és intézményekkel (pl. egészségügy, gyermekvédelem) szembeni lejárató kampányok állnak, amelyek közvetlen célja a társadalmi szorongás, valamint az annak folyományaként fokozatosan kialakuló szociális feszültség szítása.

„Az a jó taktika, amit élveznek az embereid. Unszolás nélkül is tenni fogják. El fogják végezni a feladatukat, és még jobbakat is fognak javasolni”. Az előző ponthoz kapcsolódó, azt kiegészítő javaslat, amelynek alapja, hogy az embereket leghatékonyabban érzelmi alapon, nem pedig logikus magyarázatokkal lehet cselekvésre bírni. Magyar ebből a pszichológiai alapvetésből kiindulva, közéleti szerepvállalását kizárólag érzelmi narratívákat és eszközöket használó, forradalmi hevületű látványpolitizálásra építi fel, amellyel könyörtelenül igyekszik kiaknázni, illetve felhasználni az (ó)baloldal által többszörösen elárult törzsszavazók csalódottságát és indulatait.

„Az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. Még a radikális aktivisták is elunják magukat”. / „Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. Ahogy az ellenfél kiismer egy taktikát, vágd lágyékon valami újjal. Támadj, támadj, támadj minden irányból”. Két, egymással szorosan összefüggő, ugyancsak a látványpolitizáláshoz kapcsolódó, felforgató jellegű Alinsky-módszer, amelyek gyakorlatilag a Tisza Párt elnök politikai „ethoszának” alapját képezik.

Magyar elsőrendű célja ugyanis, hogy újonnan kreált, a legtöbb esetben valótlan, vagy elferdítve bemutatott ügyek permanens generálásával folyamatosan lekösse az állam figyelmét, hátráltassa annak működését, egyúttal pedig fenntartsa az ellenzéki tábor érdeklődését.

E körbe sorolható - többek között - az időszakosan újabb és újabb állami ágazatokat célkeresztbe állító, a korábbiakban elemzett indulatszítási stratégia, vagy a dollármédiával kiegészülve az a közös, szisztematikusálhírgyártási irányvonal, amelynek legutóbbi példája a Magyar Hang és a Tisza Párt elnökének kooperációjában megvalósulópéldátlan fake news, Bassár el-Aszad bukott szír diktátor Budapestre érkezéséről. „ A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Nincs védekezés. Irracionális. Dühítő. Döntő nyomásgyakorlási pontként is szolgálhat, hogy engedményekre kényszerítsd az ellenfelet. / „Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények”.