Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a Magyar Hang és Magyar Péter hazugságai miatt

Az Origo is megírta, hogy vasárnap Bassár el-Aszad szíriai diktátor menedékjogot kapott Oroszországban, családjával Moszkvában tartózkodik, miután a lázadók megdöntötték évtizedek óta vasmarokkal őrzött hatalmát.

Magyar Péter és a politikust teljes mellszélességgel támogató Magyar Hang internetes portál a nap folyamán azt a hazugságot terjesztette, miszerint Aszad Budapesten van, miután szerintük a Syrian Air egyik titokzatos gépe Ferihegyen landolt szombat este.

„Úgy tűnik, megbukott és elmenekült Szíriából az oroszok által támogatott, 24 éve uralkodó Bassár el-Aszad, szíriai diktátor. Eközben december 2-án még a Karmelitában fogadta Orbán Viktor II. Efrém szíriai ortodox pátriárkát, aki a magyar miniszterelnökön keresztül próbált támogatást szerezni a szíriai diktátor hatalmon maradásához. Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években, és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!” – írta közösségi oldalán Magyar Péter.

Gyorsan kiderült, hogy a Magyar Hang által megszellőztetett kép teljesen hamis volt, az 12 éve készült Törökországban, és Magyarországon semmilyen szír gép nem landolt szombaton. Az újság a kapitális hibáért elnézést kért olvasóitól, Magyar Péter ezt nem tette meg.

Az üggyel kapcsolatban a Mandiner kérdéseket küldött a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, amely a lapnak elárulta, hogy vasárnap reggel hamis hír jelent meg arról, hogy egy szír repülőgép a budapesti repülőtéren szállt le - írja a Mandiner.

„A minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt.

A magyar sajtóban, illetve a Magyar Péter által is közölt álhír - mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán - azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni”

– közölték.