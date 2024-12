Elszólta magát a nemzet ripacsa, Nagy Ervin borította Magyar Péter cinkelt dominóit

„Az, hogy ki Fidesz-szavazó azt lehet tudni, de azt, hogy ki tiszás és ki nem meri még elmondani, azt nem tudjuk. És már vezetünk. Na akkor mi van, hogyha még megjönnek azok is, akik már rég velünk vannak, de akik még mindig az utcán és a 7-es buszon azt mondják, hogy nagyon veletek vagyunk, de hát tudod én még nem merem, mert tudod a gyerek. (…)”.

Nagy művész úr mesedélutánját jobb mielőbb tisztába tenni, mert veszélyesek az ilyen torz, hazug vélemények.

Először is csak a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók mértek olyan fals eredményeket, hogy a Tisza már vezet a Fidesz előtt. A Századvég novemberi kutatása szerint továbbra is a kormánypártok rendelkeznek a legnagyobb társadalmi támogatottsággal, úgyhogy nem igaz, hogy vezet a Tisza Párt. Ezek a mérések a baloldal hangulatjavítását szolgálják. Másodszor az is sántít, amit arról mondott Nagy Ervin, hogy azt lehet tudni, hogy ki fideszes, de azt nem, hogy ki tiszás. A szakemberek abban az egy dologban értenek ugyanis egyet maradéktalanul, hogy pont a Fidesz támogatottságát mérik rendszeresen alul, az ellenzéki támogatottságot pedig felül.

Azonban az igazi bakot akkor lőtte a nemzet ripacsa, amikor azt mondta, hogy a 7-es buszon azt mondják neki, hogy még nem mernek a Tisza mellé állni, mert félnek. Ezzel bizony Ervin borította Magyar Péter cinkelt dominóit, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy a Budapest táblán túli világról nem vesznek tudomást, pont úgy, mint az úgynevezett régi ellenzék képviselői. Nincs új a nap alatt. A választás azonban országos, minden magyar ember véleménye számít, pont annyit ér egy budapesti szavazat, mint egy vidéki.

Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem szereti, ha a hívei megszólalnak a sajtóban, mond ő pont éppen elég hülyeséget, nem hiányzik neki, hogy a cimboráinak az elszólásai után is kínosan magyarázkodnia kelljen.

Nagy Ervin jobban tette volna, ha csendben marad - írta Csépányi Balázs a Magyar Nemzeten.