Magyar Péter nem tud uralkodni magán: tovább folytatja az őrjöngést - videó

Menczer Tamás kedden szembesítette Magyar Pétert a valósággal, amire Magyar kézremegéssel és lökdösődéssel válaszolt. Magyar Péter régóta bántalmazza a nőket, erről volt felesége is hosszasan beszélt. Varga Juditot házasságuk alatt fenyegette, rendszeresen megalázta, egy ponton pedig azt mondta, hogy Vargát börtönbe, a közös gyerekeiket pedig intézetbe küldi. Volt arra is példa, hogy a diszkópolitikus egy késsel járkált a konyhában, vagy éppen könyveket és övet vágott a volt igazságügyi miniszter hátához. Hasonló viselkedésről számolt be Magyar Péter korábbi barátnője, Vogel Evelin is. Mutatjuk Magyar Péter agresszív és erőszakos pillanatait!

Magyar Péter már megjelenésekor hírhedté vált erőszakos természetéről, hiszen úgy került be a köztudatba, hogy volt feleségét próbálta meg zsarolni egy hangfelvétellel. Varga Judit először a közösségi oldalán osztotta meg, hogy milyen szörnyű szenvedéseken ment keresztül Magyar Péter miatt azt követően, hogy a férfi beváltotta fenyegetését és megosztotta a fentebb említett hangfelvételt. "Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra" - írta akkor Varga Judit a Facebook-oldalán. Kiderült, hogy Magyar Péter verbálisan és fizikailag is bántalmazta Vargát, folyamatosan fenyegette, többek között azzal, hogy börtönbe juttatja, a közös gyerekeiket pedig intézetbe záratja. Volt alkalom, hogy a falhoz lökte a terhes Varga Juditot, máskor pedig egy késsel járkált a konyhában, hogy nyomatékosítsa mondandóját, de arra is volt példa, hogy nem engedte ki feleségét a házból, vagy éppen nadrágszíjat és könyveket vágott a hátához. "Lefeküdtem aludni és arra ébredtem úgy hajnali kettő körül, hogy hazajön. Őrjöngve jött be a hálószobába, felkapcsolta a villanyt és hallottam, ahogy erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostoroz, hogy hogy képzelem, hogy lejáratom a barátai előtt, mert nem tudott telefonon elérni. Én azt a módszert alkalmaztam, amit a hosszú évek alatt kialakítottam, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradtam, ahogy voltam, neki háttal az oldalamon fekve az ágyban, várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik. De nem hagyta abba. Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam és mellettem a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet. Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek. Mert rutinom volt ebben bőven. A hallgatásom bejött, egyszer vége lett, kiment a nappaliba és lefeküdt a kanapéra, ahol végül elaludt. Borzasztó érzés volt. De már akkor nem érdekelt. Akkor már régen elhatároztam, hogy elválok tőle" - idézte fel Varga Judit az egyik esetet.

Mint azóta kiderült, Magyar Péter nem csak a volt feleségével, gyermekei anyjával viselkedett így, hanem rendszeresen bánik így a nőkkel. Ahogy az Origo is megírta, az egy kiszivárgott hangfelvételen Vogel Evelin arról beszél a Tisza Párt bizalmasának, Hanzel Eriknek, hogy Magyar Péter vele és másokkal szemben is nagyon sokat engedett meg magának. Olyan stílusban beszél (…), mintha megverne, fizikálisan, az az érzésem. Vogel ezután a Magyar és a közte lévő üzleti ügyre kanyarodna, ám Hanzel közbevág: „De soha nem nyúlt hozzád, soha nem volt (…) semmi köztetek, nem?” Vogel kivár a válasszal, majd a csendet végül Hanzel szakítja meg: „Ezt nem bírom (...) elképzelni”, majd megjegyzi, hogy a téma egyébként sem tartozik rá. Vogel keresi a szavakat, de Hanzel megismétli, hogy a kapcsolaton belüli erőszakot, nem tudja Magyarról elképzelni, majd megjegyzi, Vogelről sem. A nő továbbra sem mond egyértelmű nemet, ahogy a felvétel többi részén sem azonban megjegyzi, hogy Ennek vannak árnyalatai, hogy mit jelent az, hogy te a fizikai erőfölényedet kihasználod”. Egy másik hangfelvételen Vogel Evelin arról beszélt, hogy Magyar Péter egyszer annyira megalázta mások előtt, hogy a WC-be rohant sírni. "Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem… és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal" – mesélte Vogel Evelin. Olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy, b…szd meg, félrementem a WC-be sírni… Hogy miért kell? Miért kell így… – mondta Vogel Evelin a hangfelvételen.

Érdemes felidézni azt is, hogy Magyar Péter ugyan többségében a nőket bántalmazza és alázza meg, előfordult már, hogy ittasan, egy luxusszórakozóhelyen egy férfival is agresszíven viselkedett, elvette a telefonját, amit később a Dunába dobott. Mindezt azért mert a férfi videózta a politikus vállalhatatlan viselkedését. Magyar Péter ugyanis egész este módszeresen zaklatta a nőket, visszautasíthatatlannak vélt, szexuális jellegű ajánlatokat tett, sőt kiskorúakat is zaklatott. A napokban Magyar Péter a bicskei gyermekotthonba próbált meg bejutni, ahol szintén vállalhatatlanul viselkedett. Vitába keveredett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot vezető Cséplőné Gönczi Veronikával, majd üvöltözni kezdett vele, amikor nem érte el a célját. Gyakori jelenség, hogy amint Magyar nem képes elérni, amit akar, egyből az erőszakhoz, az agresszióhoz és a megfélemlítéshez folyamodik. petike megint nők elleni erőszak napot tart... pic.twitter.com/jvzGzFWOzZ — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) November 29, 2024 Magyar Péter ámokfutásának Menczer Péter próbált meg véget vetni, szembesítette a diszkópolitikust az igazsággal, aki kézremegés és lábremegés mellett énekléssel és üvöltözéssel próbálta meg leplezni félelmét. Egy ponton ismét az agresszív viselkedéshez nyúlt, meglökte az államtitkárt. Menczer Tamás később a közösségi oldalán számolt be a találkozóról: "Beszéltem a Petivel! Elmondtam, hogy egy hazug gazember! ... Ő mindenkit lenéz, soha senkinek nem segített, és nem is fog. Csak saját magát tekinti fontosnak! Egy önző, hazug ember! És akit a nyakánál fogva dobnak ki a diszkóból, az egy utolsó suttyó" – írta. Az Origo kikérte Deák Dániel véleményét is az üggyel kapcsolatban. A politikai elemző szerint Menczer Tamás most egy személyben testesítette meg ezt a frusztrációt és a szavazókat képviselve állt Magyar Péter elé. Tulajdonképpen megmutatta, hogy egy közülük és azt is jelezte ezzel, hogy felveszik a harcot a Tisza politikusával".

